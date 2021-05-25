桃園文化場所延長閉館至6／14　圖書館還書自動再延30天

▲桃園進入準3級防疫，文化場所閉館至614。（圖／文化局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

因應桃園市進入準3級防疫措施，桃園市政府文化局25日表示，該局所屬文化場館，延長至6月14日暫停對外開放。另藝文活動如講座、電影欣賞、皆一併暫停辦理。而市民朋友在桃園市各圖書分館已借圖書資料應還日期迄6月14日者，自動展延30天歸還，請讀者勿利用各館還書箱歸還館藏資源。

文化局表示，該局所屬文化場館延長至6月14日暫停對外開放，包括：市府文化局及附屬展覽館與演藝廳、桃園市立圖書館及附屬38分館及4個閱覽室、桃園市立美術館附屬兒童美術館、大溪木藝生態博物館及附屬展覽館、桃園展演中心、中壢藝術館、龜山A8藝文中心、桃園光影文化館、中壢馬祖新村（含駐村店家）、中壢中平路故事館、龜山眷村故事館、中壢壢景町、中壢壢小故事森林、楊梅故事園區、大溪太武新村、龜山憲光二村（含眷村資源中心）、House135、桃園土地公文化館，另圖書館暫停開放期間，持續提供電子資源服務，惟不提供通閱、預約館藏資源服務。

另外，有預約借書原訂在5月15日至28日取書者，延後至各圖書分館重新開館後7日內取書，又，圖書館暫停開放期間，持續提供電子資源服務，惟不提供通閱、預約館藏資源服務。

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