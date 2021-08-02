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桃園提供所轄場館演出人員免費快篩試劑　協助表演團隊重返劇場

▲桃園文化局提供所轄場館演出人員免費快篩試劑，協助表演團隊重返劇場。（圖／文化局提供）

▲中壢藝術館音樂廳。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府文化局2日指出，中央調降疫情警戒為二級後，該局所轄藝文場館在遵循文化部「表演場館防疫管理措施」指引下開放，為了協助表演團隊能夠更順利地回到劇場演出，將從8月起提供進入文化局所轄7大藝文場館表演團隊之演出人員免費快篩試劑2,500份，希望藉此減輕團隊的演出負擔。

文化局表示，本次免費快篩協助措施適用的演藝場館包括文化局演藝廳、藝文設施管理中心(桃園展演中心、中壢藝術館、光影文化館)、桃園市立圖書館(龜山分館演藝廳、平鎮分館演藝廳、龍潭多功能展演中心)，文化局初估8-10月間7大場館演出約100檔，將提供約2,500份快篩試劑。▲桃園文化局提供所轄場館演出人員免費快篩試劑，協助表演團隊重返劇場。（圖／文化局提供）

8月起至文化局上述7大場館演出之單位，可於演出活動10日前至文化局或所轄場館官方網站下載申請書及需受檢名冊向所轄場館提出申請，經審核無誤後即通知表演團隊前往各演出場館領取，表演人員於演出前自行篩檢並註記日期，在演出排練進場時查驗，無染疫之虞，始得辦理後續演出事宜。

依據文化部「表演場館防疫管理措施」指引，觀眾需遵循共通性防疫措施入場，場館需採取梅花座，而演出及工作人員均須全程配戴口罩，如因演出需要無法配戴者，則需要出示快篩陰性證明、PCR陰性證明、或逾14天之疫苗接種紀錄(三擇一)。為減輕表演團隊回歸演出後的成本負擔，市府文化局規劃提供在所轄藝文場館演出之團隊免費快篩試劑，團隊可在演出前提出申請，依規定於進場三日內進行篩檢。

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