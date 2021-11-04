基本工資調漲配套今拍板　月薪族半年領6千、打工族領3360元

記者黃翊婷／綜合報導

行政院今日（4日）將拍板明年基本工資調漲的配套方案，針對受到疫情影響的產業，以今年9、10月營收較去年同期衰退2成為基準，月薪者補貼新台幣1000元、時薪為560元，期間為期半年，也就是說，半年間月薪者最多可獲得6000元補助，領時薪的打工族最多可獲得3360元補助。

▲明年基本工資調漲的配套方案將在今日拍板。（示意圖／記者湯興漢攝）

經濟部表示，本次補貼是針對受疫情影響農業、服務業及受疫情連帶影響之製造業。目前規劃補貼金額為投保薪資級距2萬4000元及2萬5200元，按員工數每人1000元定額計算補貼款；投保薪資在2萬3100元以下部分工時員工，每人560元定額計算補貼款。

官員指出，經與工商團體代表開會討論，產官對於補貼金額有共識，但在企業營收衰退比例及比較基期上認定不一致，經濟部權衡產業界代表意見後，決定下修認定門檻，以今年9月、10月營收，較去年同期衰退20％者作為補貼門檻。

經濟部4日將在行政院會進行報告，初估整體補貼金額為35億元，將自明年開放申請，因為防疫需求一律線上申請；官員說，預算來源為勞動部就業安定基金，符合資格者，自明年起補貼將2個月發放一次。

除了基本工資調漲配套方案外，行政院4日還會通過「使用牌照稅法」部分條文修正草案，擬延長電動汽車、電動機車免徵牌照稅的優惠，期限至2025年12月31日。