台灣是對抗假訊息基地　歐洲議會盼借鏡經驗對抗外來干預勢力

▲蘇貞昌接見歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」（INGE）特別委員會官方代表團。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序 （含假訊息）」特別委員會官方代表團3日上午抵台，首日便拜會行政院長蘇貞昌。委員會主席古斯曼致詞時說，台灣面對中國仍然勇敢淬鍊出屬於台灣的民主，這點令人可敬可畏；他強調，此行非常「自私」，希望借鏡台灣的經驗，協助歐盟成員國對抗外國干預勢力。

歐洲議會此行的訪團成員，包括特別委員會主席古斯曼（Raphaël Glucksmann，法國籍）、庫畢斯（Andrius Kubilius，立陶宛籍，曾任總理）、葛芮若（Markéta Gregorová，捷克籍）、施依德（Andreas Schieder，奧地利籍）、奧弗斯（Petras Auštrevičius，立陶宛籍）、奇裘斯（Georgios Kyrtsos，希臘籍）及德歐斯（Marco Dreosto，義大利籍）等7位跨黨團歐洲議會議員、歐洲議會秘書總處官員以及相關黨團政策顧問，訪問團共有13人。

古斯曼致詞時提到，這是第一次歐洲議會派遣官方代表團來台，訪團有來自不同政黨的黨團，但共同目標，都是同心協力一至支持台灣民主。這次的造訪也證明在布魯賽爾歐盟總部，把台灣議題列為議程尚未的地方，也是所有會員國非常重視的議題。

特別是在疫情期間，台灣和歐盟展現團結合作的精神，歐洲人民不會忘記，在疫情剛爆發初期，台灣就馬上捐贈700口罩給會員國。同時我們也要來到這邊感謝台灣協助捷克設立5條口罩生產線，所以來到這邊是一個感謝之旅，非常感謝台灣方面在各領域對歐盟的協助

古斯曼說，歐洲議會親眼見證台灣在過去30年的民主成就，尤其從全世界歷史來看，台灣過去30年民主表現令人可敬可畏。誠如院長所提到，即便我們彼此距離遙遠，但有非常重視的要點，就我們共享、熱愛自由民主，讓我們沒有距離

台灣的民主發展特別值得一提的，就是台灣即便面對中國、北京這樣的威權體制，在這麼危險的環境中還是勇敢淬煉出屬於台灣的民主，這點令人可敬可畏。台灣在民主上的成就，選擇讓民主更加蓬勃發展而不是侷限權利，令人可敬。

「歐盟也面對外國干預的情況，來到這邊純粹是基於『自私』。」古斯曼表示，此行不只是要讚揚台灣的民主成就，是希望借鏡台灣的經驗，把這些經驗帶回去協助成員國對抗外國干預勢力，「我們來到這邊是非常自私的，但任何一段友誼都是以自私為出發點吧」。

「我們委員會成立目的，長期以來將台灣視為對抗假訊息的基地。」古斯曼強調，希望從台灣社會學到寶貴經驗，加強我們的能力、希望可以透過跟台灣之間的合作，加強對抗假訊息的共同目標。

其實對全世界來說，台灣的民主不只是每一位民主人士要捍衛的保障，台灣的民主更是民主的啟蒙來源，這是此行要代表歐洲人民來對台灣的民主表達致敬敢機，相信在這區域台灣民主可以持續蓬勃發展，證明威權不是我們可想見的未來。