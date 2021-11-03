政院推動物價穩定措施　明年3月底前電價凍漲

▲行政院副院長沈榮津。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

近期政院宣布勞工、軍公教薪資調漲，但物價指數漲幅也來到2.63％，調薪幅度明顯跟不上物價。對此，行政院副院長沈榮津今（3日）提出穩定物價兩方向，將推動民生物資價格穩定相關措施，重要民生物資及工業原物料也將凍漲，如電價到明年3月前都不調漲。

經濟部9月就召開電價費率審議委員會，當時政務次長曾文生宣佈，受到國際新冠肺炎疫情反覆，以及國際油料需求逐漸復甦影響，決議本期國內電價不調整，仍維持平均電價每度2.6253元，創下國內電價首度「連七凍」紀錄。

為維持物價平穩，政院推出幾項措施，第一是維持水電油氣價格穩定，水價不調漲，電價至明年3月底前都不調漲，另外，今年11月的民生及工業用戶的天然氣、桶裝瓦斯也不調整價格。

油價部分，目前已有亞鄰最低價機制及緩漲機制，當95無鉛汽油售價分別漲至30到32.4元、32.5到34.9元時，將由中油分別吸收25%、50%之漲幅；漲至35元以上時，則由中油及政府共同吸收75%之漲幅。

針對民生物資部分，政院表示，經濟部已分別從進口端、製造端到銷售端進行價格監測，掌握業者進口成本、製造生產價格及通路業販售的終端商品價格變動情形，必要時，也會主動邀集業者與公協會座談，瞭解業者困境。

沈榮津也提醒衛福部、工程會及交通部，加強穩定業管的嬰兒奶粉、砂石、海運運價。目前國際紙漿自4月高點已回跌23.4%，無上漲壓力，衛生紙價格可望穩定，且衛生紙紙漿庫存量已超過1個月，經濟部也將適時協調國內三大紙廠，確保供應無虞。