歐洲議會訪團取經對抗假訊息　蘇貞昌：台灣非常有經驗

▲蘇貞昌接見歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序（含假訊息）」（INGE）特別委員會官方代表團。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌3日下午接見歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序 （含假訊息）」特別委員會官方代表團。蘇貞昌致詞說，新冠肺炎大家一起合作防疫，感謝歐洲議會支持台灣參加WHO組織，以台灣在防疫上的成功，一定能對全球疫情做出有用的貢獻；此外，蘇還說，相信訪團可以清楚地體驗，台灣在自由民主的第一線，是多麼重要和辛苦，對抗假訊息也非常有經驗。

蘇貞昌表示，越遠來的朋友越真情可貴，非常高興這次歐洲議會歷史上第一次官方代表團來到台灣，我要代表台灣的政府和人民表示熱烈歡迎，「雖然我們交通距離遙遠，但我們在自由民主人權、自由貿易、打擊假訊息的價值堅持上，都是非常相近、共同價值，所以我們是零距離的」。

蘇貞昌表示，歐盟會員國有這麼多跟台灣的貿易關係，我們是歐盟在亞洲的第五大貿易夥伴，彼此之間不但經貿關係密切，人民往來、投資也很多，近年來，彼此關係更為親近。看到歐盟發表很多官方報告、文件座談，經濟部長王美花在今年3月參加半導體會議也獲得支持。

蘇貞昌指出，全世界是一體的，從這次新冠肺炎疫情看到大家一起防疫、抗疫、合作，我們在去年捐贈口罩給歐盟國家，今年我們需要疫苗時，捷克、斯羅伐克、立陶宛，也贈送我們友情的疫苗，我們非常感謝。

貴賓團中，好多位議員都是第一次到台灣，各位一定可以很清楚得看到，台灣防疫成功、人民自由開放，我們非常熱情、友善，台灣在各方面都對人民有高度尊重，台灣是在世界上非常自由民主、注重法治，且訊息交流非常自由開放的國家。

蘇貞昌說，相對就在我們隔著距離不大的中國，卻對他的人民，用比較極權的方式，不是那麼注重自由貿易相關規範，甚至在假訊息的傳播，有很多令人憂心的事項，「台灣站在第一線，可以看到更清楚地體驗，台灣在自由民主的第一線是多重要和辛苦，我們對抗假訊息也非常有經驗」。

蘇貞昌接著提到，2週前歐洲議會以580票對26票的懸殊比數，通過正式報告，有非常豐富的36項具體決議，要求駐台機構正式正名為駐台代表處，包括支持立陶宛和台灣發展關係並譴責中國用經濟制裁方式對待立陶宛，包括我們之間要更進一步加強很多合作，在座議員都是大力支持。

「非常高興看到歐洲議會對台灣重視並支持台灣作為印太戰略納入相關機制。」蘇貞昌說，看到各位議員大力支持，台灣表示感謝。也特別感謝歐洲議會支持台灣參加WHO組織的決議，以台灣在防疫上的成功，一定能對全球疫情做出有用、寶貴的貢獻，希望彼此之間進一步發展關係，就從今天的官方代表團第一次來，希望未來台灣與歐盟的關係能持續精進發展。