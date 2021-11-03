綠營被「她」正到暴動！超仙正妹驚現趙天麟青年團　身分曝光了

▲趙天麟推「台灣有力應援團」驚見超正團員。（圖／翻攝自Facebook／趙天麟，下同）

記者閔文昱／綜合報導

年底1218公投藍綠激戰，民進黨啟動「4個不同意，台灣更有力」公民投票說明會，立委趙天麟更推出由12名年輕世代組成的「台灣有力應援團」，日前他PO出一張其中一名正妹團員舉著「四個不同意、台灣更有力」的照片，想不因為正妹長相太漂亮，瞬間掀起許多網友討論。對此，這名正妹今（3日）現身記者會，身分也終於曝光。

趙天麟近日組成「台灣有力應援團」，讓年輕世代集體投入公投宣講行列，團員出身從南到北，有來自七、八、九年級的實習生、學生、委員助理，平均年齡25歲，年紀最小僅19歲。趙天麟表示，希望能以年輕世代的視角，帶著活力與熱忱到台灣各地對四大公投議題進行宣講。

其中，趙天麟10月29日在分享公投議題時，分享一名正妹團員舉著「四個不同意、台灣更有力」的照片，只見這名團員外型清秀、笑容甜美，讓不少綠營人士、網友紛紛暴動，瘋喊「團隊裡正妹也太多了」、「求認識」、「也太正了吧，求IG」、「太美了吧，求認識！」、「真的是正到不行」，連鄭孟洳議員也在留言處稱「我都戀愛了」。

趙天麟今召開「台灣有力應援團」成軍記者會時，終於公開這名正妹的身分，根據趙天麟辦公室提供資料，正妹本名劉怡岑，畢業於文藻外語大學德文系，目前擔任議員參選人鄧巧佩的助理，另外11名團員的身分也一一曝光。趙天麟表示，希望能號召更多充滿熱忱的年輕朋友，一起加入「台灣有力應援團」宣講行列，「讓年輕人的聲音傳出去！」

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