　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營被「她」正到暴動！超仙正妹驚現趙天麟青年團　身分曝光了

▲趙天麟推「台灣有力應援團」驚見超正團員。（圖／翻攝自Facebook／趙天麟）

▲趙天麟推「台灣有力應援團」驚見超正團員。（圖／翻攝自Facebook／趙天麟，下同）

記者閔文昱／綜合報導

年底1218公投藍綠激戰，民進黨啟動「4個不同意，台灣更有力」公民投票說明會，立委趙天麟更推出由12名年輕世代組成的「台灣有力應援團」，日前他PO出一張其中一名正妹團員舉著「四個不同意、台灣更有力」的照片，想不因為正妹長相太漂亮，瞬間掀起許多網友討論。對此，這名正妹今（3日）現身記者會，身分也終於曝光。

趙天麟近日組成「台灣有力應援團」，讓年輕世代集體投入公投宣講行列，團員出身從南到北，有來自七、八、九年級的實習生、學生、委員助理，平均年齡25歲，年紀最小僅19歲。趙天麟表示，希望能以年輕世代的視角，帶著活力與熱忱到台灣各地對四大公投議題進行宣講。

▲趙天麟推「台灣有力應援團」驚見超正團員。（圖／翻攝自Facebook／趙天麟）

其中，趙天麟10月29日在分享公投議題時，分享一名正妹團員舉著「四個不同意、台灣更有力」的照片，只見這名團員外型清秀、笑容甜美，讓不少綠營人士、網友紛紛暴動，瘋喊「團隊裡正妹也太多了」、「求認識」、「也太正了吧，求IG」、「太美了吧，求認識！」、「真的是正到不行」，連鄭孟洳議員也在留言處稱「我都戀愛了」。

趙天麟今召開「台灣有力應援團」成軍記者會時，終於公開這名正妹的身分，根據趙天麟辦公室提供資料，正妹本名劉怡岑，畢業於文藻外語大學德文系，目前擔任議員參選人鄧巧佩的助理，另外11名團員的身分也一一曝光。趙天麟表示，希望能號召更多充滿熱忱的年輕朋友，一起加入「台灣有力應援團」宣講行列，「讓年輕人的聲音傳出去！」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►馬卡龍色的鍋子7件組才949元！

ET快訊
士林「6打31大亂鬥」1人手指遭砍斷　原因曝光
她輕碰就全身痛「找不到原因」！醫證實：公主病惹禍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「公投反萊豬、食安我作主」　蔣萬安展開台北12區巡迴街講

三張圖搞懂為什麼公投要綁大選　國民黨：投票是民主國家典範

2022民進黨提名4重點　蔡英文徵召六都市長、議員設政二代條款

綠營被「她」正到暴動！超仙正妹驚現趙天麟青年團　身分曝光了

人物側寫／蔡英文認證「有俠氣」　林靜儀敢言不畏挑釁被封女戰神

電動車免牌照稅「延至2025年底」　行政院擬明天修法

政院推動物價穩定措施　明年3月底前電價凍漲

柯文哲盼「兩岸要有交流機會」　台北上海雙城論壇「12月初線上登場」

直接徵召！　國民黨：中二選區補選最晚17日決定人選

土耳其青商會成立　首任會長張敬偉曾協助柯文哲出訪

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

大白鵝搖頭晃腦逛苗栗大街！ 「警匪追逐」一張塑膠椅制伏

李宇柔控「男清潔員偷窺」遭院方打臉　先前爆料「醫護虐待」改口：是我先打人

未用兒童剪刀...女童手伸碗遭誤剪　父母控保母粗心！心疼手指有缺損

劉在錫賭上性命「明年邀尹恩惠上《RM》」　鍾國又暴怒..智孝吃醋：我不想邀

「公投反萊豬、食安我作主」　蔣萬安展開台北12區巡迴街講

三張圖搞懂為什麼公投要綁大選　國民黨：投票是民主國家典範

2022民進黨提名4重點　蔡英文徵召六都市長、議員設政二代條款

綠營被「她」正到暴動！超仙正妹驚現趙天麟青年團　身分曝光了

人物側寫／蔡英文認證「有俠氣」　林靜儀敢言不畏挑釁被封女戰神

電動車免牌照稅「延至2025年底」　行政院擬明天修法

政院推動物價穩定措施　明年3月底前電價凍漲

柯文哲盼「兩岸要有交流機會」　台北上海雙城論壇「12月初線上登場」

直接徵召！　國民黨：中二選區補選最晚17日決定人選

土耳其青商會成立　首任會長張敬偉曾協助柯文哲出訪

狠殺包養男！酒店妹「想喝夢婆湯」超諷刺　雙帳號被起底

「小辣椒」穿25年前舊衣根本沒變！「小鬼當家」男星驚喜走GUCCI秀

青青拉鍊一扯「彈出深V＋車頭燈」！　1秒畫面太兇網：浪費6小時

人氣泰劇《以愛》配樂遭抄襲！　陸作曲家認錯道歉：確實有「借鑒」

美妝雙11優惠懶人包！Kiehl’s金盞花、淡斑精華買1送5　艾杜紗睫毛底膏48折

學生上網課開電腦驚呆「教授是電影男神」　他被挖出入圍建築奧斯卡

江漢明珠仙桃市　夢裡水鄉迎台商

印度國產疫苗「Covaxin」獲WHO緊急授權　重症保護力達78%

234旅砲兵營火力支援　協助主攻部隊創有利態勢

「公投反萊豬、食安我作主」　蔣萬安展開台北12區巡迴街講

歐告張大嘴打哈欠「聲音超療癒」　奴才捕捉最萌3瞬間！網狂重播

政治熱門新聞

綠營被她正到暴動！超仙正妹身分曝光

柯文哲「無視」監視器畫面曝光　網看完嗆爆呱吉：雙標打臉自己

政院推動物價穩定措施　明年3月底前電價凍漲

快訊／北市全面禁止電子煙、加熱菸　禁菸場所使用最高罰1萬

民進黨2022提名條例4重點完整看

周玉蔻揭顏家推動「刪Q」內幕：顏清標憂鎮瀾宮董事長職被拔掉

電動車免牌照稅 政院擬修法延至2025

三張圖搞懂為什麼公投要綁大選　國民黨：投票是民主國家典範

直接徵召！　國民黨：中二選區補選最晚17日決定人選

「公投反萊豬、食安我作主」　蔣萬安展開台北12區巡迴街講

人物側寫／蔡英文認證「有俠氣」　林靜儀被封女戰神

台北上海雙城論壇「12月初線上登場」

朱立倫嗆可以開放台灣豬變萊豬嗎？　陳吉仲：偷換概念、假科學

96萬人久等了！台北「熊好券」5日抽籤

更多熱門

相關新聞

蔡英文證實美軍駐台協訓　他分析關鍵因素

蔡英文證實美軍駐台協訓　他分析關鍵因素

中國軍機頻繁擾台，總統蔡英文近期接受美國有線電視網CNN專訪，首度證實美軍駐台，直言台灣目前最大的威脅來自中國，引發討論。對此，民進黨國際部主任、立委羅致政28日受訪分析，蔡史無前例地證實台美軍事合作，有「台灣應成為中國大陸是否動武的關鍵因素」意味；民進黨立委趙天麟則說，此語呼應多個民主國家元首的憂慮，中國所言所行已造成區域極度緊張。

陳以信揚言杯葛外交部預算　趙天麟要求收回

陳以信揚言杯葛外交部預算　趙天麟要求收回

刪Q成功鼓舞年底四大公投　王鴻薇點名下一個被罷的是他

刪Q成功鼓舞年底四大公投　王鴻薇點名下一個被罷的是他

趙天麟率隊考察軍聞社、青報　關注國軍文宣戰力

趙天麟率隊考察軍聞社、青報　關注國軍文宣戰力

湧言會發聲挺陳柏惟　不要讓做事的人孤單

湧言會發聲挺陳柏惟　不要讓做事的人孤單

關鍵字：

台灣有力應援團趙天麟劉怡岑

讀者迴響

熱門新聞

外送員急著關電梯　婦被夾住拖行慘死

直逼冷氣團　2段式凍台探12°C冷6天

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

聖結石辦「特殊簽證」搬離台灣！旅居捷克原因曝光

木曜女神「無故爽約通告」挨轟！　直播找不到人

士林大亂鬥1人手指遭砍斷　原因曝光

她打2劑BNT「下體狂噴血」！5天後暴斃

理科太太離婚案律師突解任　理由曝光

傅天穎打莫德納第2劑！　「心跳剩51下」緊急送急診

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

理科太太離婚內幕曝！分居1年「老公無情行徑」全揭

下體痛爆！醫驚見「膀胱以下一片空白」　他羞喊：想討好女友

理科先生親揭「不回台2原因」！

熱褲妹洗車場「用水洗全身」！網看完影片傻眼

《第一爐香》票房慘　導演：早知道就換角

更多

最夯影音

更多
理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦
外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面