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蔡英文首證實美軍駐台協訓　他分析：台灣應是中國是否動武關鍵因素

▲▼立法院民進黨團「國民黨主席選舉內鬥 影響台灣外交」記者會 羅致政。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委羅致政。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國軍機頻繁擾台，總統蔡英文近期接受美國有線電視網CNN專訪，首度證實美軍駐台，直言台灣目前最大的威脅來自中國，引發討論。對此，民進黨國際部主任、立委羅致政28日受訪分析，蔡史無前例地證實台美軍事合作，有「台灣應成為中國大陸是否動武的關鍵因素」意味；民進黨立委趙天麟則說，此語呼應多個民主國家元首的憂慮，中國所言所行已造成區域極度緊張。

羅致政表示，蔡英文首度證實美軍駐台，史無前例地明確證實美軍與台灣的軍事合作關係，而不是所謂軍售而已，並藉此讓世界知道，台美是緊密合作的關係，「我們應該成為中國大陸是否動武的關鍵因素」，否則台灣一天到晚講中方對台怎樣怎樣，好像被中國制約，應該反過來講，若中國發動對台攻擊，台灣也與各國有軍事合作，要讓台灣成為中國考量的因素。

羅致政表示，從蔡英文受訪的時間點來分析，近期全世界幾乎都聚焦在台海區域局勢，總統此時提出自身對區域的看法和評估，以中華民國總統身份表達台灣觀點，是非常重要的，代表說明台灣如何看這個局勢發展，以及我們的政策和態度是什麼。

羅致政指出，蔡英文不斷提醒台灣周邊局勢越來越緊張，中國對台威脅持續，每天都在增加，並呼籲盟友認真思考，要如何協助台灣因應作為，順便宣導捍衛台灣的決心。

趙天麟說，蔡英文的說法是呼應美國、澳洲、加拿大、歐洲多國元首的說法和憂慮，希望中國國家主席習近平要了解，中國雖然崛起了，但是全世界不是只能聽中國一個獨裁政權的獨裁者一人的所言所行，且其所言所行已經造成全世界區域極度緊張，對中國只有百害而無一利。

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