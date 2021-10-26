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陳以信揚言杯葛外交部預算審查　趙天麟：莫再背負中共代言人惡名

▲▼立法院外交及國防委員會,立委陳以信。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委陳以信。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委陳以信26日表示，外交部長吳釗燮從這屆國會上任以來，親自出席委員會報告的頻率非常低，揚言要杯葛外交部預算審查。同為召委的民進黨立委趙天麟則說，建議陳以信收回「杯葛」的說法，莫讓國民黨再背負中共在台代言人惡名。

立法院外交及國防委員會28日邀請吳釗燮、國防部長邱國正、陸委會主委邱太三等人報告「台海軍事緊張升高對我國防戰備與美陸台三方關係之影響」，並備質詢。

陳以信26日下午在臉書表示，自己現在是外交及國防委員會的召委，28日安排吳釗燮進行專案報告，今天卻收到吳釗燮的請假公文，「他又不來了，而且還不是自己請假，是次長代行請假」，直言真是藐視國會。

對此，趙天麟說明，吳釗燮以高規格受邀訪問歐洲國家，是中華民國台灣退出聯合國後的大事，備受國內外矚目。

趙天麟也說，誠摯建議同為外交及國防委員會召委的陳以信收回「杯葛」的說法，莫讓國民黨再背負中共在台代言人惡名，引起國際自由民主國家的議論與側目。

陳以信還指出，吳釗燮從這屆國會上任以來，親自出席委員會報告的頻率非常低，到目前為止要他來24次，結果只來12次，缺席達2分之1，「出席率這麼差的學生，根本應該被退學」，尤其這個會期還要審預算，吳釗燮現在跑出國，最快也要1個月後才能再來立法院。

陳以信也說，既然這個月部長不在家，外交部預算還審什麼審，畢竟連部長都不在乎外交部預算，立委又何必在乎外交部預算，他在此敬告吳釗燮，外交預算都是民脂民膏，只要部長一天不來外委會，他就杯葛外交部預算審查，「先幫民眾把錢省起來，看部長何時來，何時再來審」。

▼吳釗燮向外交及國防委員會請假，陳以信揚言杯葛外交部預算。（圖／取自陳以信臉書）

▲▼外交部長吳釗燮向立法院外交及國防委員會請假，國民黨立委陳以信揚言杯葛外交部預算。（圖／取自陳以信臉書）

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關鍵字：

陳以信趙天麟吳釗燮外交部預算

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