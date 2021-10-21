趙天麟率隊考察軍聞社、青報　關注國軍文宣戰力

▲趙天麟召集委員考察軍聞社、青年日報。（圖／軍聞社提供）



記者陶本和／台北報導

立法院外交及國防委員會，在召委趙天麟召集下，21日考察青年日報、軍聞社，實地了解採訪、剪輯、印刷及文創品的產製流程，除了解國軍新聞，更重要是要關注文宣戰力。

身為中共「文攻」的第一線接戰單位，軍聞社、青年日報身負文宣反擊的重責大任，過去中國製作影片，企圖進行認知作戰時，就是由軍聞社主責在短時間製作高品質影片反擊，戰力備受各方肯定。

對此，身為國防委員會召委的趙天麟21日特別召集委員，包括國民黨籍的廖婉汝、溫玉霞，以及高度關注國軍文宣戰力的民進黨立委湯蕙禎，也在百忙中特別請辦公室主任，在21日一起到軍聞社、青年日報考察。

軍聞社報導，在立委們抵達時，先由青年日報社長張景泰上校、軍聞社長王智平上校進行工作報告，雙方交換意見、看法，並提供建言。

在工作報告之後，委員一行則前往軍聞社九樓影音室，收看「看見軍聞社」影片，聽取專人解說先進的攝影裝備，參觀錄音室、影音資料庫與剪輯作業過程；隨後，委員們一行轉往青年日報編輯部、虛擬攝影棚、印刷中心，瞭解製作報紙流程，並親自參與文宣品的製作，實地瞭解國軍軟實力，藉以提升部隊士氣，凝聚官兵向心，善盡保國衛民職責。

最後，委員們則期許青年日報、軍聞社，持續紀錄國軍戮力戰備的辛勞與付出，展現專業單位的價值與能量，透過文字、圖片、影片報導等新聞方式，替國軍做出更有力量、有溫度的宣傳與行銷。

▼趙天麟召集委員考察軍聞社、青年日報。（圖／軍聞社提供）

