「民進黨動員失敗」刪Q成功　王鴻薇：鼓舞四大公投

▲刪Q成功，王鴻薇分析其三層政治意義。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免投票於23日下午5時半許通過7萬3744票同意票門檻，引起政壇關注。國民黨立委王鴻薇23日表示，罷免陳柏惟代表著民進黨抗中保台牌失靈、民進黨動員失敗、鼓舞接著的四大公投案三層意義。

王鴻薇透過臉書表示，刪Q成功，史上第一個立委被罷免掉。台灣在兩年內，連續罷免市長、立委、議員，對於所有政治人物和政黨而言，都是一個警訊。水能載舟，亦能覆舟，政治人物和政黨都應以此為戒。

王鴻薇強調，陳柏惟的罷免，由於民進黨選前高度介入動員，最後刪Q行動仍然能夠成功，至少有三大政治意義。

一、「抗中保台牌失靈」2020民進黨和陳柏惟憑藉著抗中、芒果乾席捲選票，尤其陳柏惟做為一個完全陌生的空降部隊，在民進黨不敢派人選的選區內脫穎而出，不是陳柏惟多厲害，完全是抗中牌發功。陳柏惟面臨罷免，拿不出像樣的成績單，只能繼續打抗中牌，在選前一再操作抗中保台，把所有贊成罷免的人都打成中共同路人。

今天台中二選區有超過半數出來投票，陳柏惟被高票罷免，陳柏惟和民進黨是不是可以繼續栽贓這些選民都是中共同路人？經歷過疫情，陳柏惟在國會荒腔走板的表現，一再玩抗中老梗，顯然選民不買單，而這對執政的民進黨難道不是一個警訊？繼續以中國當擋箭牌，移轉施政無能焦點，已經被看破手腳。



二、「民進黨全黨陪葬」陳柏惟選前兩周，總統蔡英文以主席、總統之尊，指示不能讓陳柏惟孤單，指令一下，民進黨各級民代，甚至高雄民進黨立委邱議瑩、趙天麟都可以不顧高雄城中城大火的災情，仍然不忘強挺陳柏惟。更可議的是國家機器動員，高鐵又推出優惠票，民進黨全黨挺一人，陳柏惟卻倒了，這場罷免不是陳柏惟的失敗，更是民進黨的失敗。

三、「不信任投票效應啟動」民進黨強挺陳柏惟，不是陳柏惟多可愛，而是接下來包括四大公投，罷免立委林昶佐甚至2022縣市長選舉的骨牌效應不能不防。原來四大公投在疫情影響下，聲勢下跌，但是刪Q再度點燃對民進黨不信任投票的怒火，野火燎原，接下來的四大公投大受鼓舞。