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3星優良市集！花蓮東大門夜市設哺乳室　温馨舒適家電齊全

▲花蓮縣政府選定東大門夜市E37攤位空間，打造全新哺集乳室。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府選定東大門夜市E37攤位空間，打造全新哺集乳室。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升東大門夜市的友善環境，花蓮縣政府選定東大門夜市E37攤位空間，打造全新哺集乳室，裡面設施相當完善舒適，有洗手台、尿布台、冷氣、電冰箱及沙發座椅等設施，內外牆面以粉白色系等色彩，營造溫馨、舒適的氛圍，也讓消費民眾可以容易辨識哺集乳室所在。

花蓮東大門夜市是獲得經濟部認證的3星優良市集，去年共拿下130顆星，花蓮縣政府及各區管理委員會也鼓勵攤商們再接再厲，爭取更佳成績，縣府也將持續輔導各區域管理委員會及攤商，共創更優質的東大門夜市，朝向國際觀光夜市目標前進。

觀光處長張志翔特別強調，東大門夜市是以友善為核心價值的夜市，提供哺集乳室給有育嬰哺乳等需求的遊客使用是非常重要的事情，東大門夜市哺集乳室不僅做到空間獨立，還要追求更友善、更舒適，讓使用哺集乳室的人也能適時休息。

▲花蓮縣政府選定東大門夜市E37攤位空間，打造全新哺集乳室。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

內部設施完善舒適家電齊全，內外牆面以粉白色系，營造溫馨氣氛。

東大門原住民一條街陳主委福松表示，「因應全台防疫措施及本縣防疫二級等微解封政策，今年國慶連假來夜市的遊客大增，近幾個周末來逛夜市的外縣市遊客也明顯變多，目前夜市各區入口處持續維持高規格防疫措施，夜市每一處出入口皆配有熱顯像儀監控入場及防疫噴霧門，重新開放夜市共食區供民眾內用，非用餐時全程配載口罩、保持安全社交距離並禁止邊走邊吃等防疫措施，保護大家的安全，維持花蓮零確診之成績，縣長好棒。」

花蓮東大門夜市是東部地區規模最大的夜市，夜市步道地磚均以黑白之花崗岩鋪設而成，格局寬廣，大器磅礡。夜市內羅列各式台灣道地美食、小吃與童玩，還有全台唯一為原住民族建置的原住民一條街，販售原住民風味餐點、咖啡、調酒、新鮮現採野菜與炒山豬肉等原住民特色佳餚，遊客走過路過千萬別錯過。

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