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社會 社會焦點 保障人權

客人「娃娃機每夾必中」　業者疑他動手腳...拿安全帽K到他腦震盪

▲彰化娃娃機可開放。（圖／ETtoday資料照）

▲北市連男懷疑林男使用干擾器導致娃娃機每夾必中，竟持安全帽攻擊頭部。（示意圖／ETtoday資料照）

記者黃宥寧／台北報導

連姓男子在士林夜市在中央鋼棚區經營射飛鏢、夾娃娃機生意，陳男向連男承租場地並擺設夾娃娃機（俗稱場主），林男向陳男承租夾娃娃機（台主），因陳男懷疑林姓男客人以干擾器影響夾娃娃機，導致每夾必中，質問過程中連男竟持安全帽攻擊林頭部，導致他腦震盪，事後憤而提告。士林地院依傷害罪，判連男3月徒刑，可易科罰金9萬元。

事情發生在2019年間，陳男因懷疑林姓男客人多次以干擾器影響夾娃娃機，導致每夾必中，在2019年12月16日凌晨，發現林姓男客人又出現在夜市的中央鋼棚區第30號、第34號、第38號攤位後，立刻通知連男、林男等共4人到場，便開始質問林姓男客人是否以干擾器影響夾娃娃機，過程中連男忍不住怒火竟持安全帽直接敲往林客頭部，導致林客受有頭部鈍傷併頭皮1.5公分撕裂傷及血腫、腦震盪的傷害。

連男開庭時辯稱，「我沒有動手打他，是他偷娃娃機內的商品被我們發現」他解釋當時已經報警處理，但警察還沒來林想逃跑，所以才上前抓住他，是林自己逃跑時滑倒受傷，他只是協助逮捕現行犯，雖然有拿安全帽揮舞，但沒有輝到他，只是想嚇嚇他，他更強調「我幹嘛打告訴人？而且我還叫警察過來，我怎麼可能打告訴人」等語。

可憐的林姓客人向法官表示，當天是到娃娃機台兌換硬幣，有用70到80元夾到一個娃娃，沒想6、7名男子衝上來問他「為什麼要干擾機器導致娃娃機異常出貨，他則回答『不清楚』」沒想到被強制留在現場，在等警察過程中，就遭連男持安全帽攻擊，當場頭破掉流血，警察到現場檢查包包根本也沒有發現干擾器。

合議庭審酌連男認為告訴人使用不正方法竊取娃娃機台內的物品，因而心生不滿，手持安全帽揮舞打告訴人頭部，且兼衡連犯後始終否認犯行，且迄今未賠償告訴人所受損害，也未向告訴人道歉或取得告訴人的諒解，可認犯後態度不佳；再衡以被告未婚、現與未婚妻同住、目前做夜市擺攤、月收入約6萬元，以犯傷害罪，處有期徒刑3月，易科罰金9萬元。

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