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周慶家電優惠　Nespresso最多省4千　伊萊克斯滿額送空氣清淨機

記者蔡惠如／綜合報導

百貨周年慶家電熱銷，也進入最後11月熱季，家電業者包括Nespresso、伊萊克斯、奇美等均祭出最後優惠，Nespresso推出旗下咖啡機與膠囊優惠組合，最多可省4,000元；伊萊克斯則針對旗下特定家電，滿額送實用贈品，包括空清機與吸塵器，奇美祭出買電視送蒸烤盤、料理鍋等暖心廚電，讓民眾在家熱呼呼過冬天。

▲周慶家電促銷。（圖／各品牌提供）

▲Nespresso 週年慶限定義享經典組合，原價7,970元，特ㄐㄧ6,500元。（圖／各品牌提供，以下同）

百貨周年慶季節進入最後倒數，今年家電業種比以往更受歡迎，家電業者也趕在最後一波周慶推出優惠活動，把握冬季即將來臨的家電熱季，Nespresso推出周慶優惠組合與單機優惠，共有4款咖啡機都有特價，優惠金額從1,000元至4,000元不等，連旗艦機種Creatista Plus都在優惠之列，原價18,800元，特價14,800元，現省4,000元。

▲周慶家電促銷。（圖／各品牌提供）

▲可製作奶泡的旗艦機種Creatista Plus。

而冬季也帶給許多民眾濕冷的印象，讓洗脫烘洗衣機也在周慶熱銷，主打能在1小時內完成衣物清洗及烘乾的伊萊克斯洗脫烘衣機，也在上市後飆出70%的同期成長，在12／31前推出「煥然伊新 好禮回饋」周年慶優惠活動，購買指定大、小家電如地板清潔、空氣清淨、廚房小家電、極淨呵護 800/700洗脫烘衣機或紅酒櫃等指定產品，消費15,000元至34,999元可獲可攜式真空保鮮組；35,000元至54,999元送Flow A3抗菌空氣清淨機；消費55,000元以上送Pure Q9強效靜頻吸塵器。

▲周慶家電促銷。（圖／各品牌提供）

▲周慶家電促銷。（圖／各品牌提供）

▲伊萊克斯消費滿額送生活用品與家電贈品，包括Flow A3 抗菌空氣清淨機（上圖）。

奇美則針對即將來臨的年末娛樂需求與居家防疫趨勢，在周慶期間推出「買就送，抽現金！5倍變10倍！」活動，明年2／6前購買指定電視機型，依購買幾款送市價3,288元的4L多功能蒸烤盤HP-13BT0K，與市價1,688元的日式陶瓷料理鍋EP-04MC20、雙層快煮壺KT-15MD01等，而即起的活動期間，每週將抽出2位5,000元現金得主。

▲周慶家電促銷。（圖／各品牌提供）

▲周慶家電促銷。（圖／各品牌提供）

▲周慶家電促銷。（圖／各品牌提供）

▲購買奇美電視，依機型送暖心廚電過冬天。

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