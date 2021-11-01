夜市豆乳雞「7塊100元」驚呆！她回頭確認更傻眼　網嚇：超盤

▲原PO買豆乳雞，被份量和價格驚呆。（圖／翻攝自大里人聊天室）

網搜小組／鄺郁庭報導

「是太久沒逛夜市了嗎？」一位女網友日前到台中的夜市買豆乳雞，結果讓她驚呆，因為紙袋中只有區區7塊，價格卻要100元，「不知道是不是我太久沒買了，這樣是正常價格嗎？」貼文一出，不少網友也傻眼，「這些份量看起來是50塊吧」、「再加10元可以買2份雞排了」、「吃雞排真的比較划算。」

這位女網友在臉書《大里人聊天室》發文，說她去逛塗城夜市，買了某一間豆乳雞，一拿到東西後，就忍不住傻眼，裡面只有6、7個小塊的炸雞肉，「各位能猜猜多少錢嗎……100元……」原PO強調自己完全沒動過，拿回來馬上拍照，也納悶心想是不是自己太久沒買了，所以不知道正常價格是多少。

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照片一出，不少人也覺得很誇張，「本日最扯」、「他是秤成50了吧……豆乳雞賣的跟排骨酥一樣」、「買一包炸物還比這划算」、「被當盤子敲了」、「這物價漲太兇了吧」、「傻眼，買大雞腿便當才80-90元。」

▲紙袋裡只有7小塊，卻要100元，讓不少網友也覺得超貴。（圖／翻攝自大里人聊天室）

也有網友超有共鳴，「我記得我老公很久以前買過也差不多是這個量，從此就再也不買了QQ」、「沒有拿錯，上次買排骨酥50元四塊，骨頭快比肉大，下次不敢恭維了。」原PO忍不住回，「我當場有問他們（店家），他們說『對，這就是100的豆乳雞啊！沒有什麼錯包的疑慮。』原來有些人跟我一樣有這樣經歷。」

另外，有人則是猜測，會不會是店家拿錯，「其實搞不好拿錯了，可以問老闆看看」、「不知是否當下有跟對方確認」、「應該是做成50元的。」還有網友說「現在炸油很貴，半年前一桶500多，現在一桶800多」、「無骨＋薄粉＋比較大塊，這數量正常。」

不過，原PO親友則在留言處現身，說她跟家人是去買晚餐，拿到當下就打開檢查，發現數量不到紙袋的一半，「就跟賣家詢問『請問這是100的嗎？（並且把豆乳雞撐開給他們看）』，賣方看我一看，就很堅定的說『對！這是100的』。」不禁直呼「自己這一次買到經驗就好，再也不會去買了！」