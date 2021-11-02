高雄夜市快滅亡？在地人絕望「剩2處可逛」　網揭原因：不如吃店面

▲疫情期間瑞豐商圈相當蕭條，閒置店面多。（圖／記者陳建宇攝）

網搜小組／閔文昱報導

受到新冠肺炎疫情影響，全台各地許多夜市一度遭遇嚴重打擊，甚至傳出收攤。一名高雄網友發文表示，以前在地人都會很自豪高雄有很多超棒的夜市，但自從鼎山夜市地主收回、青年夜市搬家後陣亡，然後政府頒布夜市「落日條款」後，才短短幾年就沒什麼夜市可以逛了，讓他不禁疑惑「高雄的夜市文化是不是快滅亡了？」引發熱議。

一名高雄人近日在PTT的Kaohsiung板發文表示，以前跟朋友提到高雄時，都會很自豪地說高雄有很多超棒的夜市，像是人潮洶湧瑞豐夜市、東西很好吃的鼎山夜市、河畔旁位置絕佳約會首選的青年夜市，以及逛大街型態的一德夜市、瑞北夜市和海洋夜市等。

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▲高雄瑞北夜市去年走入歷史。（圖／翻攝瑞北夜市臉書）

原PO透露，但自從鼎山夜市地主收回土地、青年夜市搬家，然後高雄政府又頒布「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」落日條款規定後，一德夜市搬到凱旋路人潮不復以往，海洋夜市攤位則是少的可怕，而瑞北更是直接熄燈了，讓他不禁感嘆，「才短短幾年，本來是每天都有好幾個夜市可以逛，搞到現在只剩瑞豐夜市跟迷你版的一德夜市...怎麼會這樣？」

文章曝光後，許多網友紛紛留言，「一德我只逛一次就沒了，哭啊」、「高雄大概剩下路竹夜市比較有傳統夜市的氛圍了」、「想念瑞北的七里香茶葉蛋，不知道現在搬去哪了」、「現在一周一天路邊夜市都有消失的可能性」、「其實大概也牽涉傳統商圈幾乎消失的問題就是了」、「高雄真要找要比較近的有印象好像剩下鳳山自強路」。

其中，有網友也點出關鍵原因，「以前夜市最大的優點"實惠" 沒了」、「違法使用+環境髒亂的關係阿，集中化的夜市又太遠」、「雞排、珍奶2樣就快200，不如去餐廳吃還有冷氣」、「以前夜市競爭力就是便宜 現在沒了便宜競爭點就...」、「少了便宜就只剩髒這個缺點」、「隨隨便便噴5、600元還吃不飽」、「夜市東西真的賣太貴了」。