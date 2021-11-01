滾筒洗衣機進化！「蒸氣洗」功能在後疫情時代為全家人把關

▲富及第蒸氣洗脫烘Wi-Fi智能滾筒洗衣機新升級，成為想入手滾筒洗衣機的人心中首選。（圖／翻攝自糖果的甜蜜小屋）



科技中心／綜合報導

這段時間以來因為疫情的關係我們都養成了一種全新的生活模式，即使國內疫情已趨緩，不過民眾對於健康及環境清潔的觀念已然習慣用高標準檢視，且無論是居家生活或是休閒娛樂、外出工作等，都培養出了好習慣，後疫情時代每個家庭中所使用的清潔用品、家電等也以此為選擇依據，更貼近後疫情生活需求的家電一一誕生。美國百年家電品牌富及第就推出了「蒸氣洗脫烘Wi-Fi智能滾筒洗衣機」，全新升級款新增蒸氣功能，洗滌全家大小的衣物更安心。

因應後疫情時代，許多家電品牌都致力於開發更高科技的產品，讓消費者的日常生活更加便利且安心，富及第滾筒洗衣機新升級，加入蒸氣功能，不僅可撫平衣物、使衣物平整減少皺摺，更能放鬆布料、讓洗劑更易深入布料清潔，而產品說明也指出，如蒸氣達到一定的溫度、持續時間夠長，即有滅菌作用。

富及第「蒸氣洗脫烘Wi-Fi智能滾筒洗衣機」讓洗衣行程更快捷，最快只要60分鐘即可完成洗脫烘行程，亦可依需求自行選擇更長的烘衣時間。2022升級款加入了蒸氣洗的功能，利用高溫蒸氣撐開衣物纖維達到深層清潔的效果，讓衣物洗完也能蓬鬆柔軟；還有攝氏40度、60度及80度的煮洗功能，如擔心衣物褪色，也有常溫水清洗，呵護你的衣物。包含APP雲端行程，共18種實用洗程，各類衣物都適用，免熨燙設計能讓衣物自然散開，不怕洗完變鹹菜；現代人生活忙碌，清新脫臭防皺功能就算洗完衣服忘記拿出來也不會發臭，依然維持清新蓬鬆的舒適感。雙重鎖更讓家中有小朋友的家庭好放心，就算待機時也可鎖門，替孩子的安全把關。

▲▼「終於可以讓寶貝們自己洗衣服了～以往直立式的洗衣機她們身高不夠高，就連媽媽我彎下去拿最深處的衣物都有點困難，滾筒洗衣機真的太輕鬆了！」（圖／翻攝自糖果的甜蜜小屋）



家中有小朋友的部落客糖糖受夠前陣子衣服總是曬不乾的潮濕氣候，便決定「一定要換一台有烘衣功能的洗衣機」，在細細評估需求之後，選擇了富及第「蒸氣洗脫烘Wi-Fi智能滾筒洗衣機」，灰色烤漆加上黑色鏡面玻璃，一安裝好就讓她大呼：「陽台變得好有質感！」而過去使用直立式洗衣機要拿取衣物總是較為費力，尤其是家中孩子身高不夠高，現在換了滾筒式洗衣機也讓她送一口氣：「終於可以讓寶貝們自己洗衣服了～」最讓她感到貼心的還有雙重鎖功能，洗滌待機都可以上鎖，使用起來更安心。

▲▼隨時可用APP查看洗衣行程超方便。（圖／翻攝自Miss V）

部落客V寶則因為經常接觸人群，選擇了有高溫煮洗及蒸氣洗的富及第「蒸氣洗脫烘Wi-Fi智能滾筒洗衣機」，因為家中陽台空間不大，滾筒洗衣機無論尺寸或重量都比直立式洗衣機來得輕巧，蒸氣洗功能更讓她讚不絕口：「對於現今疫情之下，有蒸氣洗這個功能真的是可以讓自己或是家裡人更加安心，對於有小孩的家長、或是需要常進出公共場所、醫院的朋友～更是讚。」搭配手機APP使用，坐在客廳就可以知道衣服快洗好了沒，還能連線操控，對於工作較為忙碌的人來說更加輕鬆。

後疫情時代挑選家電不能馬虎，富及第「蒸氣洗脫烘Wi-Fi智能滾筒洗衣機」全新升級的蒸氣洗、雙重鎖等貼心功能，成為想入手滾筒洗衣機的人心中首選，還沒入坑的人就趁現在。

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