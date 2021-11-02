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雲林柳丁產季來了　跨業吃法率鮮上市

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林柳丁主要產季在每年11月至隔年2月，種植面積達1490公頃，每年產量約5萬公噸占全國的35%居居全國之冠，其中又以古坑鄉為最大的產區。雲林縣政府今（2）日聯合台盈鮮果汁、樂檸漢堡、奶油巴士烘焙屋等多家業者推出各式柳丁創意產品，與各種優惠方案，為雲林柳丁率鮮上市。

▲雲林縣政府今日聯合台盈鮮果汁、樂檸漢堡、奶油巴士烘焙屋等多家業者推出各式柳丁創意產品，與各種優惠方案，為雲林柳丁率鮮上市。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府今日聯合台盈鮮果汁、樂檸漢堡、奶油巴士烘焙屋等多家業者推出各式柳丁創意產品，與各種優惠方案，為雲林柳丁率鮮上市。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林柳丁即將進入產季，多家業者發揮創意，勇於將本縣柳橙融入各種食材中，開發出各式各樣的創意柳橙產品，雲縣政府農業處長吳芳銘指出，以柳橙來說，除了鮮果的促銷，更要透過加工產品擴大市場，添加柳橙的原料可調製出多樣化的飲品；甜品店也可研發出具有含柳丁元素的點心，吸引年輕族群的目光，在日新月異的環境搶占先機。

▲雲林縣政府今日聯合台盈鮮果汁、樂檸漢堡、奶油巴士烘焙屋等多家業者推出各式柳丁創意產品，與各種優惠方案，為雲林柳丁率鮮上市。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台盈推出100%鮮果汁的柳橙汁產品。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，縣府積極辦理各項促銷展售、媒合團購等措施協助縣內柳橙銷售，也積極尋找特色相關業者共同推廣柳橙特色產品，政府與民間通力合作，開拓更多元管道。張麗善指出，豐喜食品、樂檸漢堡、世唯麵包及古坑網路名店奶油巴士等，本次都推出柳橙特色商品，要讓柳橙的酸甜好滋味，喚醒你的味蕾。

▲雲林縣政府今日聯合台盈鮮果汁、樂檸漢堡、奶油巴士烘焙屋等多家業者推出各式柳丁創意產品，與各種優惠方案，為雲林柳丁率鮮上市。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲奶油巴士烘焙屋參加世界柑橘果醬大賽得到金賞獎，門市也擺售柑橘相關果醬包括柳橙果醬。（圖／記者蔡佩旻攝）

「清明落雪香，冬至滿山紅」，副縣長謝淑亞說明，形容的就是柳丁開花與結果時的美景，天氣漸漸變冷，柳丁由酸青，轉為橙黃的酸甜，柳丁如同點亮冬日之燈。此外，柳橙更具有極高的附加價值和創新的本質。希望民眾們來雲林遊玩，來品嘗各種不同的柳丁商品，更請大家多多採購雲林柳丁。

▲雲林縣政府今日聯合台盈鮮果汁、樂檸漢堡、奶油巴士烘焙屋等多家業者推出各式柳丁創意產品，與各種優惠方案，為雲林柳丁率鮮上市。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善現場示範烹煮新鮮柳橙果醬。（圖／記者蔡佩旻攝）


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