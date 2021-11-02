「靠北」延燒４天！彰警24小時勤務爆怨氣　「金勤區」即起解散

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警察局在副局長王清海主導下，今年7月正式開始用警力宣導金融機構，阻詐並創名為「金勤區」，並於Line成立500人群組，成功阻詐達2億元，但也因為每天通話90秒宣導，引起基層員警不滿，在臉書《靠北警察》大吐苦水，今天警局政策大轉彎，Line群組即日起刪除，未來採責任制，回歸由八大分局區主導。

▲彰警金勤區群組即日起刪除。（圖／ETtoay資料照 ）

▲阻詐成功頒發獎金及感謝狀。（圖／ETtoay資料照）

臉書《靠北警察》從10月30日就有多名基層員警匿名在臉書粉專《靠北警察》發文表示，副局長自創LINE群組，將500名基層員警、所長及偵察隊長等人加入，只要受理臨櫃匯款詐騙案件都需要回報，攔阻失敗就會被公開質詢，且規定每人都要負責加銀行行員的私人LINE帳號，進行每天90秒的宣導，並附上截圖回報，讓彰化員警苦不堪言，「警察把Line用的淋漓盡致，建議Line公司跟他們收費啦；有了Line以後，下班放假也跟上班一樣忙了。」

▲臉書《靠北警察》po文。（圖／翻攝靠北警察 ）

話題延燒至今進入第四天，昨天王清海親上火線對外說明，從成立「金勤區」後，攔阻率已經達到8成2以上，與去年阻詐2千餘萬元相比，足足增加1億6千餘萬元，最近曾經阻詐1筆高達近2千萬的匯款，可見設「金勤區」是有其必要；對於網友在《靠北警察》的po文，他無奈的表示，要守住人民的財產安全，作法並沒有錯。

▲彰化縣警局副局長王清海。（圖／ETtoday資料照）

彰化縣銀行商業同業公會理事長張煥卿，也是台灣銀行彰化分行經理，與副經理簡志誠，今(2)日到彰化縣警察局為警察同仁加油打氣，彰化縣警察局局長吳坤旭表示，設立金勤區後的阻詐策略，攔阻金額是去年的6.7倍，攔阻下不少民眾下半輩子生活需用的血汗錢，這是一個很好的政策。

▲朝興所長檢討文。（圖／記者唐詠絮翻攝）

但對於由警察局設立500人的群組，針對攔阻成功或失敗的案例共同討論，分析疑似遭受詐騙的特徵點，成功攔阻詐騙件數全國第一，吳坤旭強調未來將回歸由各分局依地區責任制，自行統計、分析轄內詐欺案件態樣。

▲警局長及銀行主管等人座談。（圖／彰化縣警局提供）