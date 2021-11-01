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西螺福興宮董事會向媽祖請示　年底遶境活動確定停辦

▲董事長楊文鐘率全體董監事上香、稟告、擲筊請示太平媽祖，在2020、2021連續兩年擲茭請示，均未獲媽祖允筊同意遶境，因而暫停舉行出巡遶境。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲董事長楊文鐘率全體董監事上香、稟告、擲筊請示太平媽祖，在2020、2021連續兩年擲茭請示，均未獲媽祖允筊同意遶境，因而暫停舉行出巡遶境但系列活動正常舉行辦理。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠／雲林報導

300多年歷史的雲林縣西螺福興宮太平媽祖，每年都選在中秋節後舉行「螺陽迎太平」遶境大會；由於廟方從去年進行重建工程，暫停遶境活動，信眾認為疫情緩和，紛紛向廟方反映，期盼太平媽恢復出巡賜福。廟方表示，今年會香活動尊照媽祖指示停辦，但系列活動正常舉行辦理。

雲林西螺福興宮有300多年歷史，距今最近的一次整修為1962年的大整修，在經歷一甲子後的薰香、使用，廟中的建材已有些損壞，2019年底經過西螺福興宮董監事會決議並請示西螺媽祖太平媽，進行廟宇修護工程，改善祭祀空間與動線，在2020年3月舉辦整修啟工安龍動土儀式。

在秋季農作豐收期間，是一年一度的西螺媽祖太平媽的遶境，沿途行經雲林、彰化2縣14鄉鎮與200多間廟宇會香，西螺福興宮依例在媽祖誕辰前，由董事長楊文鐘率全體董監事上香、稟告、擲筊請示太平媽祖，是否進行規劃籌備當年的出巡遶境會香活動，在2020、2021連續兩年，擲茭請示，均未獲媽祖允筊同意遶境，因而暫停舉行出巡遶境。

續兩年未獲媽祖同意出巡遶境，又適逢新冠狀病毒疫情全球升溫，台灣疫情嚴峻，為了防疫各項活動紛紛取消，信眾解讀認為太平媽祖靈驗，預見疫情嚴峻，指示平停辦遶境活動，避免群聚。但現役情緩和，相關防疫官定也鬆綁，信眾紛紛去電西螺福興宮詢問，年底是否恢復媽祖遶，期盼媽祖能出巡賜福安定人心。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，經董事會向媽祖請示，今年底的遶境活動確定再停辦一年，但「螺陽迎太平」系列活動，三對三籃球比賽、寶寶爬行比賽正常舉辦，也邀請知名歌仔戲團《明華園》戲劇總團，做精彩演出，歡迎全國信眾蒞臨參拜西螺媽祖太平媽看熱鬧。

▲董事長楊文鐘率全體董監事上香、稟告、擲筊請示太平媽祖，在2020、2021連續兩年擲茭請示，均未獲媽祖允筊同意遶境，因而暫停舉行出巡遶境。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲由於廟方從去年進行重建工程，暫停遶境活動，信眾認為疫情緩和，紛紛向廟方反映，期盼太平媽恢復出巡賜福。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

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