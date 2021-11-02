阿北打完疫苗「機車消失」　警接力「緊急補腦」1小時破案

▲斗六一名老翁施打疫苗後竟想不起車停何處，急忙請家屬陪同前往派出所報案，警方最後在車棚中找回老翁機車歸還。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市一名年約70歲的老翁日前騎乘機車至雲林縣立體育館接種疫苗，機車停好便急忙前往快打站報到、施打疫苗，順利打完疫苗準備騎車回家時，卻一時想不起自己的機車到底停在何處，於快打站周遭遍尋不著後，以為車被偷了，便趕緊聯絡家屬前往陪同至斗六分局公正派出所報案。

斗六警分局指出，因體育館快打站均有編排員警安全維護，公正派出所員警接獲報案時便立即通報斗六派出所，斗六所值班員警程瑋蒨接獲轉報，立即聯繫當時於體育館安維的警員林子悅協助找尋車輛，另派遣警員馬銘威、楊明發前往現場一同找尋。

在警員根據老翁所描述的位置及車輛特徵，進行地毯式搜索，在不到一小時的時間內於車棚中，尋獲老翁的機車，老翁和兒子至現場領回時，頻頻感謝警方迅速的幫助找到機車，老翁表示可能是急著去打疫苗，機車停好就趕緊至快打站報到，記錯停車位置才會找不到機車，非常感謝員警熱心的幫助。

斗六分局分局長蔡進明表示，民眾有時會發生忘記將自己的愛車停放於何處，為避免此種情況發生，民眾在停放車輛時，在離去前可記下停車位置週遭明顯地標，並可使用手機的拍照功能隨手拍照記錄，免於找不到愛車的困擾。



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