雲林「社會安全補護網」啟動　全面監控潛在危機

▲雲林縣政府針對社會上近期發生多起安全事件，而成立「社會安全補護網行動聯盟」，由縣長張麗善擔任召集人，副縣長謝淑亞及祕書長曾元煌擔任第一及第二副召集人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府針對社會上近期發生多起安全事件，而成立「社會安全補護網行動聯盟」，由縣長張麗善擔任召集人，副縣長謝淑亞及祕書長曾元煌擔任第一及第二副召集人，由正副首長層級直接督導相關機制；聯盟架構分為「社會安全組」、「公共安全組」與「管考組」，全面監控預防潛在危機。

雲林縣政府說明，社會安全涵蓋多種面向，包括公共安全、社區治安、藥酒癮、就業安全、暴力防治、心理衛生與就業問題等，為全面防範可能危機，縣長張麗善指示成立社會安全補護網行動聯盟，納入縣府23個局處，成立三大工作小組，每半年由縣長擔任召集人召開檢討策進會議，除了定期召開工作會議外，也將隨時機動性召開臨時會議，因應緊急社會安全需要調整重點措施。

縣政府指出，由於牽涉甚廣，除了相關社政、衛政、警政、勞政、教育與司法單位，聯盟也會邀請民間單位參與，共同建構更綿密的社會安全網，讓陽光灑進每一個角落，社會安全網的工作過去一直進行當中，目前也遭遇人力與服務資源不足、跨網絡轉銜機制待強化與公私協力不足等問題，成立聯盟後將針對待強化之處進行改善。

縣政府強調，強化跨單位合作機制是最重要的關鍵，讓流程明確化，從「預防及家庭支持」、「危機事件發生及處置」到「追蹤訪視輔導，復歸社區服務」，都需要嚴謹落實。

▲雲林縣政府成立「社會安全補護網行動聯盟」，聯盟架構分為「社會安全組」、「公共安全組」與「管考組」，全面監控預防潛在危機。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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