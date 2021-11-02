環球科大結合善心團體　連6年共辦偏鄉小學英日語文化體驗營

▲英、日語文化體驗營活動運用在環球科大英日語課程所學，大學生帶領小學生分組進行英日語文化體驗學伴互動，藉此激發偏鄉學童對學習英日語的興趣及體驗跨國文化。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學應用外語系與斗六北區扶輪社為增進偏鄉學童雙語學習機會，體現在地關懷及大學社會責任，自2016年起偕同雲林縣口湖鄉文光國民小學，執行英/日語文化體驗大手攜小手學伴遠距教學計畫。這項雲林沿海教育盛會，今年第六度在文光國小舉辦，內容及趣味性依然備受師生喜愛。

環球科大說明，英、日語文化體驗營活動的大學伴運用在環球科大英日語課程所學，帶領小學伴採低、中、高年級分組進行，內容包含「英語遊戲大冒險」、「琉球舞踴／浴衣穿著」及「日語童謠歌曲快樂Song」等項目，進行英日語文化體驗學伴互動，藉此激發偏鄉學童對學習英日語的興趣及體驗跨國文化，進而尊重及包容異國文化，擴展國際視野。

環球科大校長沈健華表示，環球科大為國際化成效卓越之科技大學，對於推動多國語言教育，則透過正式教學課程、社團情境活動及國際視訊課程進行。學校積極強化學生的外國語言能力，提升應用英日語能力及未來職場競爭力，並拓展學生國際視野，深化在地友善連結，善盡大學社會責任。

▲英、日語文化體驗營活動運用在環球科大英日語課程所學，大學生帶領小學生分組進行英日語文化體驗學伴互動，藉此激發偏鄉學童對學習英日語的興趣及體驗跨國文化。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



環球科大國際長暨應外系主任賴錦全指出，環球科大致力於校園國際化，目前全校共有來自7個國家，約350位國際學生。環球科大應外系多年來投入社區外語服務，學生每年都自主到附近國小辦理英日語夏(冬)令營，將所學的英日語專長應用於專業學習表現，也協助國小學童在愉悅的氛圍中學習英日語，實踐「做中學、學中做」服務學習精神。

斗六北區扶輪社張庭福社長表示，該社秉持扶輪宗旨，走向結合社區及文教與學術機構，推動社區文教活動與各項服務工作，符合國際扶輪的服務精神，藉以提升社區文化及學術風氣水準，期望以此拋磚引玉，激發各界人士共襄盛舉，共同帶動地方的進步與繁榮。



文光國小校長蔡子平則說，小學社區境內多為農田、魚塭與濕地，產業型態以農業、漁業為主，因此，學生文化刺激普遍不足。近年來，在環球科大及斗六北區扶輪社的協助下，帶領大學生入校辦理英日語文化體驗活動，不僅協助孩子克服個別學習環境與困難，啟發學童學習異國文化的動機與興趣，更陪伴孩子們走過豐富多元的生命歷程，這真是一場難得的教育盛會。

▲環球科技大學應用外語系與斗六北區扶輪社為增進偏鄉學童雙語學習機會，體現在地關懷及大學社會責任，今年第六度在文光國小舉辦，內容及趣味性依然備受師生喜愛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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