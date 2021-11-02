仁武女嬰枉死！爸衝保母家「私刑呼巴掌」慘了　警方喊話要辦

記者陳宏瑞、莊智勝／高雄報導

高雄刺青師彫博日前將年僅11個月大的女兒託付給保母照料，未料僅僅2天孩子就因頭部受到重創死亡，全案透過好友網紅鳳梨爆料，引起全台輿論譁然。今網路瘋傳蔡姓保母遭4名男子私刑畫面，彫博也大方承認「動手的就是我！」對此，高雄仁武分局警方指出，針對先前撒冥紙、以及此次私刑暴力行為，已經掌握相關事證，將依法偵辦。

警方調查，彫博日前將女嬰託付給有合格執照的優良保母照料，怎料僅短短2天，孩子頭部就遭到重創，經送醫搶救後仍宣告無效死亡；彫博為此透過好友鳳梨發聲，指控保母虐嬰致死，全案曝光後引起社會輿論譁然，但保母究竟是否有施虐行為，目前仍待檢警進一步釐清。

▲彫博在事發隔天前往保母住處私刑動粗。（圖／翻攝自YouTube）

在案發第一時間，即有一群男女前往蔡姓保母家撒冥紙、丟雞蛋，經警方到場對空鳴槍後才制止，並將涉案的21人帶回偵辦；而今網路上又瘋傳另段蔡姓保母遭私刑影片，監視器畫面拍下，4名男子到保母住處興師問罪，雙方交談沒幾句，黑衣男子就突然動手賞巴掌，隨後保母更數次被推倒在地，甚至遭踹，整段影片長達7分58秒。

在影片曝光後，彫博也承認，「動手的人是我」，並表示事發時間就是女兒過世的隔天，當時他前往保母家質問女兒為何會受到重傷致死，對方回應是「摔倒」，彫博認為保母說謊，氣憤之下份而出手施暴。彫博還指出，當初保母說家裡沒裝監視器，現在畫面都出來了，剛好打臉保母說法。

針對本案，仁武分局指出，撒冥紙部分已經朝恐嚇方向偵辦，警方也已掌握事證，但考量家屬治喪中，避免造成雙方激化對立，家屬治喪完成後，將依法偵辦；另彫博出手毆打保母部分，該案發生於10月15日，當天接獲蔡姓保母報案後就已受理，並開立三聯單，針對彫博當天至保母住家對其連續5次呼巴掌、踹腳行為，也已掌握相關事證偵辦中，「本分局對暴力行為絕不寬待，依法嚴辦，依程序通知相關人到案說明。」

▼刺青師彫博控訴蔡姓保母虐死女兒。（圖／記者賴文萱攝）