超暖！單車騎士環島迷途受傷　台西警遞藥膏指引方向

▲雲林縣警察局臺西分局東勢分駐所警員將疲憊、拉傷的二位竹科工程師引導至所內休息，盧員立刻遞上消炎軟膏。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林臺西警分局東勢分駐所，日前有兩位單車騎士走進廣場，警員查覺後上前詢問是否需要協助。得知一名騎士腿部拉傷不適，立刻呼喊正返所交接班的所長及同仁上前幫忙，將二位騎士攙扶入所休息並遞上消炎軟膏。兩位騎士表示著實感動，也想有機會報考警專可以替社會服務幫助更多人，讓暖流傳下去。

雲林縣警察局臺西分局東勢分駐所警員盧雨利於30日執行值班勤務，於19時55發現兩名騎士緩緩走入駐地前廣場，經了解兩名鐵馬騎士分別為28歲的曾姓及張姓民眾，當下因張姓騎士腿部拉傷不適，盧員立刻著急呼喊正返所交接班的所長吳明彰及警員沈宏儒上前幫忙，所長將疲憊、拉傷的二位竹科工程師引導至所內休息，盧員立刻遞上消炎軟膏。

兩名騎士姓警員表示，是從新竹市騎單車出發南下，二人均在新竹某光電科技廠服務，此次旅程計畫已久並懷有以最少的資金挑戰六天環島的夢想，且希望在旅途中替社福單位宣傳募款，於晚間19時左右因導航指向不明導致兩人迷途，不但行程延宕還造成張姓騎士右腿拉傷，於是在無處求援的情況之下才決定前往分駐所。

▲騎士當晚原定計畫需抵達嘉義布袋鄕訂好的民宿，礙於有限預算若不及時抵達而退宿仍會扣錢，所長載兩人及單車至四湖轄境交界處並指引方向，以減輕兩人負擔。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

騎士說，當晚原定計畫需抵達嘉義布袋鄕訂好的民宿，礙於有限預算若不及時抵達而退宿仍會扣錢，於是兩人仍堅持前往布袋，所長表示願意載兩人及單車至四湖轄境交界處並指引方向，以減輕兩人負擔，在車上閒聊時騎士稱見到警方這麼熱情幫忙著實感動，並且也想有機會報考警專可以替社會服務幫助更多人，繼續讓這股暖流傳送下去。

臺西警分局長黃念生表示，為民服務是警察推動之目標，在民眾有困難時，警察會盡其所能給予關懷和協助，秉持同理心「把民眾小事當做大事來服務」，讓民眾能感受到警察的敬業與用心，警方對於兩位騎士愛心表達肯定與祝福，並希望二位竹科新貴能圓夢及平安完成旅程。

▲2名騎士稱見到警方這麼熱情幫忙著實感動，並且也想有機會報考警專可以替社會服務幫助更多人，繼續讓這股暖流傳送下去。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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