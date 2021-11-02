鐵路祈安啟動　北港朝天宮媽祖神尊火車遶境

▲北港朝天宮本週六起將展開為期17天的「慈悲列車環島除災祈福之旅」，媽祖神尊搭火車遶境為蒼生祈福。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

北港朝天宮本週六起將展開為期17天的「慈悲列車環島除災祈福之旅」，媽祖神尊搭火車遶境為蒼生祈福，也將在花蓮和仁車站、高雄城中城停留，為事故、火災亡者祝禱，首創國內鐵路祈安先例。除提供專用車廂並印製可供典藏的「祈福車票」，朝天宮表示，可依個人方便選擇時程分段參加，共為台灣祈福。

北港朝天宮指出，「慈悲列車環島除災祈福之旅」11月6日從嘉義火車站出發，一路北上展開17天列車祈福之旅，首站抵達板橋火車站後，由聖駕車及陣頭隊伍沿著板橋徒步到中和，展開平安遶境。環島列車沿途結合友宮寺廟共為蒼生祈福，在中和福和宮、萬華青山宮、花蓮港天宮、高雄元亨寺駐駕舉辦4場大法會。

▲悲心廣行列車有10節車廂作為祈福團專車，還特別委託台鐵印製4款造型不同的「祈福車票」可供收藏。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

同時也將抵花蓮和仁車站停留，由法師率眾為今年太魯閣號及歷年列車事故往生者度化祝禱，灑淨祈保鐵路平安，高雄則也安排大法會為城中城罹難者超度，最後1天返回朝天宮再舉行水陸大法會，祈祐四時無災國泰民安。

北港朝天宮總幹事何宗霖表示，董事長蔡咏锝將率領董監事，邀請元亨寺高僧隨行，恭請媽祖以搭火車方式環台為全台除災祈福，這也是300多年來媽祖首次搭火車遶境。悲心廣行列車有10節車廂作為祈福團專車，還特別委託台鐵印製4款造型不同的「祈福車票」可供收藏，車票時段分別為6日從嘉義到板橋、13日從七堵到花蓮、17日花蓮到高雄、22日高雄到嘉義，17天無法全程參加的民眾，可選擇合適的時程分段參加，歡迎民眾踴躍共為台灣祈福，詳情可洽詢朝天宮（05）7832055。

▲慈悲列車環島除災祈福之旅」11月6日從嘉義火車站出發，一路北上展開17天列車祈福之旅。（圖／記者蔡佩旻攝）





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