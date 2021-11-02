　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

鐵路祈安啟動　北港朝天宮媽祖神尊火車遶境

▲北港朝天宮本週六起將展開為期17天的「慈悲列車環島除災祈福之旅」，媽祖神尊搭火車遶境為蒼生祈福。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港朝天宮本週六起將展開為期17天的「慈悲列車環島除災祈福之旅」，媽祖神尊搭火車遶境為蒼生祈福。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

北港朝天宮本週六起將展開為期17天的「慈悲列車環島除災祈福之旅」，媽祖神尊搭火車遶境為蒼生祈福，也將在花蓮和仁車站、高雄城中城停留，為事故、火災亡者祝禱，首創國內鐵路祈安先例。除提供專用車廂並印製可供典藏的「祈福車票」，朝天宮表示，可依個人方便選擇時程分段參加，共為台灣祈福。

北港朝天宮指出，「慈悲列車環島除災祈福之旅」11月6日從嘉義火車站出發，一路北上展開17天列車祈福之旅，首站抵達板橋火車站後，由聖駕車及陣頭隊伍沿著板橋徒步到中和，展開平安遶境。環島列車沿途結合友宮寺廟共為蒼生祈福，在中和福和宮、萬華青山宮、花蓮港天宮、高雄元亨寺駐駕舉辦4場大法會。

▲北港朝天宮本週六起將展開為期17天的「慈悲列車環島除災祈福之旅」，媽祖神尊搭火車遶境為蒼生祈福。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲悲心廣行列車有10節車廂作為祈福團專車，還特別委託台鐵印製4款造型不同的「祈福車票」可供收藏。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

同時也將抵花蓮和仁車站停留，由法師率眾為今年太魯閣號及歷年列車事故往生者度化祝禱，灑淨祈保鐵路平安，高雄則也安排大法會為城中城罹難者超度，最後1天返回朝天宮再舉行水陸大法會，祈祐四時無災國泰民安。

北港朝天宮總幹事何宗霖表示，董事長蔡咏锝將率領董監事，邀請元亨寺高僧隨行，恭請媽祖以搭火車方式環台為全台除災祈福，這也是300多年來媽祖首次搭火車遶境。悲心廣行列車有10節車廂作為祈福團專車，還特別委託台鐵印製4款造型不同的「祈福車票」可供收藏，車票時段分別為6日從嘉義到板橋、13日從七堵到花蓮、17日花蓮到高雄、22日高雄到嘉義，17天無法全程參加的民眾，可選擇合適的時程分段參加，歡迎民眾踴躍共為台灣祈福，詳情可洽詢朝天宮（05）7832055。

▲北港朝天宮本週六起將展開為期17天的「慈悲列車環島除災祈福之旅」，媽祖神尊搭火車遶境為蒼生祈福。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲慈悲列車環島除災祈福之旅」11月6日從嘉義火車站出發，一路北上展開17天列車祈福之旅。（圖／記者蔡佩旻攝）


►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►搶五倍券商機！　雲林縣規劃4條「雲遊四海」遊程

►超暖！單車騎士環島迷途受傷　台西警遞藥膏指引方向

►西螺福興宮董事會向媽祖請示　年底遶境活動確定停辦

►全球最大滴液機設備商加碼投資　流亞科技斥資近2億桃園擴廠

►激殺1.8折！老爺酒店集團住宿券才2899元

ET快訊
「i原券」今最後一抽！　10萬名幸運兒爽拿1000元
15歲妹校內自爆：與姊前男友激戰！　老師嚇到秒報警
疫苗涵蓋率8成可出國？指揮中心曝「考量條件」
《熱血司祭》男星趁懷孕偷吃女藝人！　前妻哽咽：恨死她
快訊／高雄超市持刀搶案　嫌犯落網曝原因
快訊／遇行車糾紛！　王金平隨扈當街掏槍
國旅券最後一抽！「2組號碼」莫名崩潰：地獄倒楣
增6人接種疫苗後死亡！莫德納4例最多　AZ、高端各1
台灣青少年打BNT「心肌炎」是美國2倍　指揮中心揭原因
快訊／我國首例！她打了「2劑AZ＋2劑BNT」仍確診
探視病危母「因檢疫沒見最後一面」　指揮中心曝鬆綁條件

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

大新竹唯一兒童醫院明年啟用　急重罕症在地醫療

月世界熱氣球倒數6天！這3天開放現場購票　超省錢旅遊攻略曝

鐵路祈安啟動　北港朝天宮媽祖神尊火車遶境

台東好米收冬祭「歌禾舞穀．平安稻來」　溫暖擁抱客家月

運動i台灣計畫成果回顧　中市府年年獲頒「績效特優縣市」

台南安平樹屋坐竹筏遊鹽水溪　成為假日固定航班

警長「出一張嘴」接地氣　村民都按讚

阿北打完疫苗「機車消失」　警接力「緊急補腦」1小時破案

營建工地自主管理不揚塵　當慢生活的好鄰居

散文才女攻讀成大中文博士　寫出一片天

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

圓父親遺願女兒心碎海邊灑骨灰 詭異大風一吹...爸爸被她吃下肚

海巡隊員泳池尾隨女生進更衣室　手機偷拍洗澡一露餡秒騎車逃離

走錯路！轎車左轉道「直接煞停」　貨車為閃避衝分隔島...撞斷燈桿

劉謙超神手速「梅花8秒變紅心3」　放慢40倍嚇歪..快到「肉眼看不見」！

大新竹唯一兒童醫院明年啟用　急重罕症在地醫療

月世界熱氣球倒數6天！這3天開放現場購票　超省錢旅遊攻略曝

鐵路祈安啟動　北港朝天宮媽祖神尊火車遶境

台東好米收冬祭「歌禾舞穀．平安稻來」　溫暖擁抱客家月

運動i台灣計畫成果回顧　中市府年年獲頒「績效特優縣市」

台南安平樹屋坐竹筏遊鹽水溪　成為假日固定航班

警長「出一張嘴」接地氣　村民都按讚

阿北打完疫苗「機車消失」　警接力「緊急補腦」1小時破案

營建工地自主管理不揚塵　當慢生活的好鄰居

散文才女攻讀成大中文博士　寫出一片天

團體8人變6人、熬1年9月空白期　韓女團唱到一半「抱成員痛哭」

仁武保母遭私刑「女嬰爸認了動手」：影片公布非常好！好友鳳梨回應4字

甜瓜重返尼克巔峰期？場均得分創近5季新高　有望挑戰最佳第6人

重回亞太第一　台科大5件作品獲選德國iF設計新秀獎

遇洪水滅園1861名遊客不退票力挺　景區重啟送「10年免門票」VIP

奇蹟？瀕危加州禿鷹竟「處女生子」　專家驚：驗DNA找嘸爸

4千萬「漏尿之毒」遭神解封　「補腦發財」變環島逃亡

亞歷鮑德溫「片場曾3次走火」！　工作人員爆：劇組為省錢不顧安全

14歲女友拒絕做愛　19歲小爸爸氣炸！1月大親兒「直接丟進馬桶」

「再生性根管治療」、「活髓治療」　帶來根管治療新突破

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

地方熱門新聞

外送員遭6警撲倒　警局前暴走原因曝

台中43間餐廳同一地址　外送員爆料「拖餐又抽菸」

台中男闖紅燈連收2罰單！警嗆綠燈你個頭

台南市北區住宅發生火警射水搶救

花蓮名店公正包子週邊違停多　科技執法全都罰

桃園11/9自辦第二劑莫德納疫苗　接種專案

屏東林區徵「森林護管員」5名　月薪最高4萬5

迎接春節返台人潮　桃園再增1家防疫旅館

車停哪+車號全忘光　警繞竹圍漁港半小時找到

散文才女攻讀成大中文博士

快訊／台中暗夜槍響　嫌自轟送醫急救

阿北打完疫苗機車消失　警「緊急補腦」1小時破案

「南投玩很大」12日抽出總統套房得主

屏東打造「王船博物館」　永久保存迎王平安祭典文化

更多熱門

相關新聞

ATP失效自動降速　台鐵52套備援系統今全面安裝

ATP失效自動降速　台鐵52套備援系統今全面安裝

台鐵局今天（11/1） 表示，已完成第一批、所有傾斜式列車，包括普悠瑪號跟太魯閣號在內共計52套「限速備援系統」安裝，若ATP遭人為關閉，系統便會控制列車時速降至60公里以下防止意外發生，預計最快年底前通過認證即可上路。

董事會向媽祖請示　西螺福興宮年底遶境仍停辦

董事會向媽祖請示　西螺福興宮年底遶境仍停辦

台鐵日系旅味便當週四開賣　每款限購一盒

台鐵日系旅味便當週四開賣　每款限購一盒

學生上公車「只投2元」！司機抓包氣炸

學生上公車「只投2元」！司機抓包氣炸

旅蛙搭火車到台北　狂拍門想下車

旅蛙搭火車到台北　狂拍門想下車

關鍵字：

台鐵遶境北港朝天宮祈福車票

讀者迴響

熱門新聞

最後一組國旅券中獎號碼出爐！　60萬幸運兒擁千元

國旅券60萬份今最後一抽　身分證末碼相同爽拿千元

男星「心臟病突發驟逝」享年59歲　好友悲痛送別

許維恩被抓包「車上私會嫩弟」…2人關係曝光！

World Gym宣布「不再提供毛巾」！即起30天內可無條件解約

台灣嫩妹「杜拜淘金」淪禁臠！　為了20萬險葬身沙漠

泡湯忽有男子闖進！陽明山天籟道歉了

BMW駕駛開錯車門　6千人笑：畢生榮耀

台男偶像爆「睡老闆」　被抓包扯：圈內習慣多人

仁武保母遭私刑片瘋傳！　警方回應了

「統一後台灣省買房怎麼選？」　他點名這城市

熬過50次化療…余苑綺罹直腸癌「氣色變了」曬近況

身分證3個2免費吃牛排！證件優惠包

開車按喇叭竟被亮槍！警圍捕驚見後座是王金平

嫌iPhone 13耗電超快！他找出兇手「官方也認了」

更多

最夯影音

更多
超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻

超勵志！23歲就買下新北1+1房 「薪水不到3萬月存2萬」網讚翻
李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

李承鉉台上撫摸老婆戚薇..最後親下去！　彩排不敢摸..工作人員：你們是合法夫妻

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

東京地鐵驚傳揮刀縱火釀17傷！　乘客爬窗逃...小丑男微笑等被捕

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

長舌正妹「用口技」收服帥哥！ 嘴一張...男生瞪大眼、衣服秒脫

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

貨車突往右擠騎士險被「夾殺」他怒理論反被吼：騎那麼快幹嘛

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面