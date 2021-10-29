粗心女上車前將手機放在「車頂」　噴飛快速道路警助尋回

▲溝埧派出所所長許志仰在78線快速道路西行內線車道附近發現黃婦的手機，並於確認安全無虞的情況下將手機撿回，黃婦感謝警方積極協助找回手機。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六警分局溝埧派出所突然奔進一名黃姓婦女，慌張向警方表示手機不慎遺失，請求協助，黃婦指出，與家人一同至中部地區遊玩，為了照顧孩子，一時疏忽將其iPhone手機放置在自小客車頂忘記收好，於返程途中發現手機遺失，報案請求協助。

日前一名40多歲的黃姓婦人與丈夫帶孩子從台北前往雲林古坑綠色隧道遊玩，下午欲返程北上，出發不久即發現手機遺失，隨即趕回綠色隧道附近溝埧派出所報案，溝埧派出所所長許志仰接獲黃婦報案手機遺失，見黃婦十分心急，便先安撫其情緒，並詢問手機廠牌及特徵。

許志仰得知是iPhone手機後，便利用手機中的APP軟體「尋找我的IPHONE」的功能設定位，發現手機的位置在台78線快速道路西行接近斗六交流道附近，便立即驅車前往上述地點尋找，果真在78線快速道路西行內線車道附近發現黃婦的手機，並於確認安全無虞的情況下將手機撿回，黃婦感謝警方積極協助找回手機，並表示下次會多加注意。

斗六警分局呼籲，如民眾不慎遺失手機切莫慌張，可先利用手機內建定位功能找尋手機，或至就近派出所報案尋求協助，若掉落於如快速道路等車輛行駛快速之道路，切勿冒險自行撿拾，避免造成自身及其他來往車輛安全疑慮。



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