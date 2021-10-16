首屆「西螺媽祖盃全國健美賽」　191名健身選手秀肌肉

▲首屆「西螺媽祖盃全國健美錦標賽」今日在雲林西螺福興宮舉行，由雲林縣體育會健美健身委員會與財團法人雲林縣福興宮共同舉辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

首屆「西螺媽祖盃全國健美錦標賽」今（16）日在雲林西螺福興宮舉行，由雲林縣體育會健美健身委員會與財團法人雲林縣福興宮共同舉辦，近兩百名選手報名參賽，其中十分之一是女性選手，健男美女大秀肌肉線條，觀眾大飽眼福；福興宮董事長楊文鐘表示，未來希望能常態性辦理比賽，年年辦、越辦越盛大。

「2021西螺媽祖盃全國健美錦標賽」在中華民國健美健身協會、成吉思汗健身俱樂部協助下，提供國際級ProTan 上色服務及新台幣25萬高額獎金，讓191名選手參與角逐男子健美、男子形體、女子形體、女子比基尼共4個項目，並頒發總冠軍及團體組成績，總計會發出23面金牌、20面銀牌、20面銅牌，共63面獎牌。

▲台灣健美健身賽事藉由這次雲林縣體育會健美健身委員會的推動，結合西螺擁有近3百年歷史廟宇福興宮，也是健美賽事首創之舉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

健美是109年度全民運動會的新增競賽項目，雲林縣健美代表隊在男子組健美共斬獲2面銀牌，成績亮眼，台灣健美健身賽事藉由這次雲林縣體育會健美健身委員會的推動，結合西螺擁有近3百年歷史廟宇福興宮，也是健美賽事首創之舉。

雲林縣長張麗善致詞時表示，健身運動能帶給大家健康的身體，縣府將持續推動雲林健美健身運動，擴及全雲林，盼望帶動雲林健美健身體育發展，張麗善縣長說，也感謝健美委員會陳學琳主委的帶領以及教練和選手們平日辛勤的練習，主委目前也正在廣招北漂外移的健美健身選手陸續回流雲林，可望在明年2022年嘉義縣全民運動會也能交出漂亮的成績單，為縣爭光。

▲近兩百名選手報名參賽，其中十分之一是女性選手，健男美女大秀肌肉線條，觀眾大飽眼福。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣體育會副理事長、立委劉建國委員強調，健身健美運動越來越多人參與，期許戶籍在雲林的優秀選手儘快加入雲林縣體育會健美健身委員會，在陳學林主委的帶領下，明年力拼嘉義縣全民運動會。

▲近兩百名選手報名參賽，其中十分之一是女性選手，健男美女大秀肌肉線條，觀眾大飽眼福。

（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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