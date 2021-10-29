都是這號碼！雲林偽五倍券編號與高雄相同　檢警擴大追查

▲高雄警方將蔡嫌身上的五倍券與店家報案時交給員警的五倍券比對後，兩張序號編號UL311856相同。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局本月21日破獲由陳姓、楊姓男子組成的偽造振興五倍券集團，而高雄市本月16日所破獲一名蔡姓男子使用偽造五倍券於租書店消費。近日發現此兩案之偽造券編號相同UL311856，檢警提醒商家收取五倍券時務必注意查看。

雲林縣本月中有汽車駕駛加油後付假五倍券逃逸，躲藏在高雄、彰化、台中、台北等地移動並擁槍自重，雲檢警組成專案小組實施跟監埋伏，於10月21日共逮回4名嫌犯，4張編號UL311856面額500元偽券和相關設備，警訊後終告偵破，並依《偽造有價證券》、《詐欺罪》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品罪》移請雲林地檢署偵辦。

▲雲林縣本月中有汽車駕駛加油後付假五倍券逃逸，躲藏在高雄、彰化、台中、台北等地移動並擁槍自重，雲檢警組成專案小組實施跟監埋伏，於10月21日共逮回4名嫌犯。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

高雄市警方10月19日逮獲蔡姓男子，持偽造五倍券消費於漫畫店消費，並向員警表示這些五倍券都是在街上拾獲，當下並不曉得這些五倍券是偽造的，警方將蔡嫌身上的五倍券與店家報案時交給員警的五倍券比對後，兩張序號編號UL311856相同，全案偵訊後依詐欺、偽造有價證券罪嫌函請高雄地檢署偵辦。

▲高雄市警方10月19日逮獲蔡姓男子，持偽造五倍券消費於漫畫店消費，辯稱都是在街上拾獲，不知五倍券是偽造的，全案偵訊後依詐欺、偽造有價證券罪嫌函請高雄地檢署偵辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

經比對發現，雲林與高雄兩案偽造券序號同為編號UL311856，今日向雲檢查證，檢方證實，兩案偽券編號相同。因陳姓和楊姓男子被捕前曾在高雄、彰化、台中、台北等縣市活動，雲檢已指揮警方擴大偵辦，追查流通管道。

▲雲林陳姓嫌犯持假五倍券加油後逃逸，警方於另名楊嫌家中搜出另一張未使用的偽造五倍券。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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