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魏德聖導演雲林領航導覽　「開台四百年1621-大航海時代顏思齊」

▲北港滯洪池的戎克船展示，為雲杉和松木材打造等比例縮放，長約3公尺、寬約1公尺、高約3.25公尺的中國尖底古帆船。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港滯洪池的戎克船展示，為雲杉和松木材打造等比例縮放，長約3公尺、寬約1公尺、高約3.25公尺的中國尖底古帆船。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「開台四百年1621大航海時代顏思齊」開展記者會暨行動文化講座巡禮，於雲林北港糖廠盛大舉辦。現場以皇家禮炮噴發彩帶象徵展覽正式展開，並邀請到億萬票房金獎導演魏德聖，擔任開展特邀導覽嘉賓，為現場來賓講述顏思齊身處的大航海時代，臺灣原住民與西方文化交融的生活樣貌。

台灣是四面環海島嶼，歷經數個朝代形成現今多元包容的文化。雲林縣長張麗善表示，大航海時期是西方透過海路往東方貿易的時代，而這個海洋探險的黃金時期，造就出許多東西方交互連結所產生的值得被深掘與發展的歷史。

▲北港滯洪池的戎克船展示，為雲杉和松木材打造等比例縮放，長約3公尺、寬約1公尺、高約3.25公尺的中國尖底古帆船。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲魏德聖（左）導演現場導覽提到，大航海時代正是世界走進臺灣、臺灣迎向世界的開始。四百年來臺灣的多元文化性，就從1621年大批漢人來台的那個時代一路交織綿延至今。（圖／記者蔡佩旻攝）

魏德聖導演現場導覽時提到，大航海時代正是世界走進臺灣、臺灣迎向世界的開始。四百年來臺灣的多元文化性，就從1621年大批漢人來台的那個時代一路交織綿延至今。而這些歷史、人文的力量就是讓每個存在的個體，存在得更自然誠實。

▲北港滯洪池的戎克船展示，為雲杉和松木材打造等比例縮放，長約3公尺、寬約1公尺、高約3.25公尺的中國尖底古帆船。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「開台四百年1621大航海時代顏思齊」開展記者會暨行動文化講座巡禮，於雲林北港糖廠盛大舉辦，現場以皇家禮炮噴發彩帶象徵展覽正式展開。（圖／記者蔡佩旻攝）

文化觀光處長陳璧君表示，此次主視覺設計特別邀請知名設計師方序中操刀，與新銳插畫家董十行共同創作，透過鮮紅色調，直覺呈現大航海的冒險精神。這次展覽也特別情商魏德聖導演出借《臺灣三部曲》電影道具，並結合在地化的歷史，展現雲林蛻變、開創以及無所畏懼、永不退縮的精神。

▲北港滯洪池的戎克船展示，為雲杉和松木材打造等比例縮放，長約3公尺、寬約1公尺、高約3.25公尺的中國尖底古帆船。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「開台四百年1621—大航海時代顏思齊」故事策展10月29日至12月26日，在雲林縣北港糖廠1號倉庫、水林顏厝寮顏思齊故事館、北港水林164滯洪池展開。（圖／記者蔡佩旻攝）

「開台四百年1621—大航海時代顏思齊」故事策展10月29日至12月26日，在雲林縣北港糖廠1號倉庫、水林顏厝寮顏思齊故事館、北港水林164滯洪池展開；其中北港滯洪池的戎克船展示，為雲杉和松木材打造等比例縮放，長約3公尺、寬約1公尺、高約3.25公尺的中國尖底古帆船，以滯洪池水域為底，藍天為幕，呈現大航海船隻停泊靠岸場景。

▲北港滯洪池的戎克船展示，為雲杉和松木材打造等比例縮放，長約3公尺、寬約1公尺、高約3.25公尺的中國尖底古帆船。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼「開台四百年1621—大航海時代顏思齊」故事策展10月29日至12月26日，在雲林縣北港糖廠1號倉庫、水林顏厝寮顏思齊故事館、北港水林164滯洪池展開。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲北港滯洪池的戎克船展示，為雲杉和松木材打造等比例縮放，長約3公尺、寬約1公尺、高約3.25公尺的中國尖底古帆船。（圖／記者蔡佩旻攝）


 


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