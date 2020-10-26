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西螺大橋360秒煙火空拍曝！太平媽與眾神會香遶境　萬人夾道祈福

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▲從空拍總能看到美麗的虹橋-西螺大橋，是每年西螺福興宮太平媽遶境，大甲媽及白沙屯媽南進香必經之路，深具宗教及文化特色，也透過「點亮幸福」煙火秀來為雲林及台灣祝福。（圖／雲林縣政府提供）

▲從空拍總能看到美麗的虹橋-西螺大橋，是每年西螺福興宮太平媽遶境，大甲媽及白沙屯媽南進香必經之路，深具宗教及文化特色，也透過「點亮幸福」煙火秀來為雲林及台灣祝福。（圖／雲林縣政府提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

「西螺大橋藝陣文化祭第三天，西螺福興宮太平媽聯合雲、彰兩縣23間宮廟眾神，在西螺大橋中心點會香，施放360秒高空煙火秀為台灣祈福，出動各種文武陣頭繞境，整個西螺大橋上及橋下道路擠滿祈福看熱鬧數萬人潮，大橋南北兩岸護堤，賞景點觀賞煙火民眾，為三天活動帶來高潮。

▲從空拍總能看到美麗的虹橋-西螺大橋，是每年西螺福興宮太平媽遶境，大甲媽及白沙屯媽南進香必經之路，深具宗教及文化特色，也透過「點亮幸福」煙火秀來為雲林及台灣祝福。（圖／雲林縣政府提供）

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▲西螺福興宮、西螺大橋雲彰兩端橋頭人潮湧現，上萬民眾等候媽祖及眾神鑾轎及陣頭到來，現場萬頭鑽動擠得水洩不通。（圖／記者蔡佩旻攝）

今年台灣受到新冠狀病毒疫情影響到各行各業，也造成人心浮動不安，西螺大橋藝陣文化祭與西螺福興宮太平媽、七崁武術結合舉行，宗教、武術加文化活動，帶給藝陣文化祭活動耳目一新的感覺；其中西螺福興宮的太平媽與彰化溪州后天宮溪州媽、溪州震威宮伏魔大帝、高雄紫雲宮等，雲彰兩縣23間宮廟眾神，在西螺大橋會香，為全國民眾祈求平安、幸福，吸引來自全國各地民眾參加盛會。

▲從空拍總能看到美麗的虹橋-西螺大橋，是每年西螺福興宮太平媽遶境，大甲媽及白沙屯媽南進香必經之路，深具宗教及文化特色，也透過「點亮幸福」煙火秀來為雲林及台灣祝福。（圖／雲林縣政府提供）

▲西福興宮太子神童團表演壯觀，吸引民眾駐足觀賞。（圖／記者蔡佩旻攝）

中午過後，西螺福興宮、西螺大橋雲彰兩端橋頭人潮湧現，上萬民眾等候媽祖及眾神鑾轎及陣頭到來，現場萬頭鑽動擠得水洩不通，下午4點於西螺福興宮由雲林縣長張麗善恭請太平媽祖上轎，並進行祈福遶境，濁水溪兩岸宮廟齊聚西螺大橋，施放360秒精彩「點亮幸福」煙火秀，與紅色西螺大橋相輝映，繽紛璀燦，美不勝收，為活動畫下完美的句點。

▲從空拍總能看到美麗的虹橋-西螺大橋，是每年西螺福興宮太平媽遶境，大甲媽及白沙屯媽南進香必經之路，深具宗教及文化特色，也透過「點亮幸福」煙火秀來為雲林及台灣祝福。（圖／雲林縣政府提供）

▲360秒的「點亮幸福」煙火秀，為雲林及台灣祝福。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，從空拍介紹台灣美景總能看到美麗的虹橋-西螺大橋，西螺大橋全長1939.03公尺，跨越濁水溪連結彰化和雲林，日治時期興建，1952年通車，至今已68年，是昔日農產運輸及經濟發展的樞紐，同時也是每年西螺福興宮太平媽遶境，大甲媽及白沙屯媽南進香必經之路，也叫做媽祖大橋，深具宗教及文化特色，選在西螺大橋舉辦藝陣文化祭深具意義，特別感謝雲林彰化24間宮廟的熱情參贊，一起見證歷史，也透過「點亮幸福」煙火秀來為雲林及台灣祝福。

▲從空拍總能看到美麗的虹橋-西螺大橋，是每年西螺福興宮太平媽遶境，大甲媽及白沙屯媽南進香必經之路，深具宗教及文化特色，也透過「點亮幸福」煙火秀來為雲林及台灣祝福。（圖／雲林縣政府提供）

▲西螺大橋藝陣文化祭魏西螺小鎮帶來熱鬧與溫馨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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