雲林職校推廣綠生活　學生團隊勇奪綠料理達人金牌

▲大成高級商工職業學校校長陳瑞元指出，只要是學生肯學習，都會全力的支持及協助，而本次競賽活動也讓學生藉由「做中學」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣私立大成高級商工職業學校協助推廣行政院環境保護署推廣「全民綠生活」，辦理「110年度雲林縣綠料理達人競賽」，將校內擁有業界級設備的專業教室讓參賽者做為競賽場地，此外，該校餐飲科更設立了兩個攤位，分別為蔬果切雕，以及現在當紅的流行話題─椪糖遊戲，讓參與的民眾擁有不一樣的體驗。

大成高級商工職業學校指出，參與綠料理競賽由餐飲科老師林采瑩引領的團隊學生，顏粲哲、林呈禾、葉展輝之作品「雲林坪仲夏之夜」勇奪學生組冠軍，除此之外；由餐飲科林玉鳳老師帶領的團隊學生，蔡逸安、陳坤杉、邱健珀支作品「芋見幸福」也得到在地特色獎，並由現場民眾票選獲得「最佳人氣獎」。

▲大成商工學生參與綠料理競賽作品「雲林坪仲夏之夜」勇奪學生組冠軍，「芋見幸福」也得到在地特色獎，並由現場民眾票選獲得「最佳人氣獎」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

指導老師林采瑩表示，在帶領比賽的過程中，不僅須將綠料理之精神帶入，更須培養學生於料理中的美感素養，更享受於放學後與選手們一起留下來培訓的機會，更感謝主辦單位給予這次參與的機會。而本次參與競賽選手─顏粲哲認為，每次大大小小的競賽都是一場長期奮戰，不僅平日留下來接受訓練，更把握假日的時間於學校練習，學習能力及毅力相當驚人。

大成高級商工職業學校校長陳瑞元表示，只要是學生肯學習，都會全力的支持及協助，而本次競賽活動也讓學生藉由「做中學」，不僅藉此精進廚藝拓展視野，更能融合教育部所推動之議題與素養，使學生將飲食與環保融合，並落實「蔬食在地好料理，雲林低碳好生活」目標。

▲雲林縣私立大成高級商工職業學校協助推廣行政院環境保護署推廣「全民綠生活」，辦理「110年度雲林縣綠料理達人競賽」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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