獸父性侵9歲繼女致懷孕！淫喊「妳是我老婆」硬上343次　重判25年

▲女童長年來慘遭繼父性侵。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓近來又爆發一起違反人倫的性侵案！今年54歲的A男從2009年起開始性騷、性侵當時年僅9歲的繼女B某，每當B某拒絕時，就會以家人性命出言恐嚇、掌摑致重心不穩後硬上，身為其妻的女童母親C某選擇保持沉默，導致女童12年來慘遭性侵343次，還曾2度懷孕、墮胎。A某表示，「妳是我的老婆！」

根據韓媒《News1》報導，如此誇張離譜、噁心的繼父性侵案，就連全州地方法院第11刑事部的部長法官姜東遠（강동원）於27日審理此案時都氣得大罵，「被害女童因為慘遭繼父性侵，14歲第一次懷孕，此案犯行簡直有違人倫，難以輕易說出口。」，最後依違反性暴力犯罪特別處罰條例（強姦未滿13歲之未成年人），重判A某25年徒刑。

法官指出，A某2002年與妻子C某再婚後，C某與前夫所生的2男1女成為其繼子，其中包含繼女B某，之後A某又與C某生下4名子女，因此總共要扶養7名子女，他們的家庭生活長年以來並不如意，因為A某會輪流毆打家中的每名成員，甚至將焦點集中在女童B某上，不僅毆打、甚至性侵。

2009年，A某趁繼女B某在家中睡著時來到她的床榻，對她表示，「妳最好給我安靜一點，我是因為愛妳才會這樣」，之後便趁機硬上得逞，之後若遇到B某拒絕發生性關係，他便會以全家性命做為要脅，甚至掌摑B某到失去重心跌倒、硬上得逞。

B某14歲時更因為遭到性侵而2度懷孕，最後進行墮胎手術，性侵惡行長達12年之久、次數多達343次，直到B某今年8月忍不住向摯友吐露實情，才曝光了繼父A某的獸行。

不僅如此，A某甚至在B某的手機安裝追蹤定位APP，禁止B某與其他心儀的男子見面。他對B某表示，「妳懷過我的孩子，妳就等於是我的老婆，妳日常生活上的行動應比照我老婆，妳若敢見其他男人，我就會把妳殺掉！」

法官表示，B某深怕遭到繼父A某報復，因此不敢向外界請求援助，長年以來身心靈嚴重受創，而她希望繼父能夠被法律嚴懲，因為一旦繼父出獄，恐怕將會隨時招到繼父報復。

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