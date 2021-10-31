北韓軍隊爆霸凌！他被學長逼「脫衣打手槍」、壁咚　脫北被逮慘死

▲北韓軍隊爆發霸凌，導致士兵脫營前往中國。圖為金正恩2019年視察空軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

知名影視串流平台Netflix推出韓國影集《D.P：逃兵追緝令》後，北韓（朝鮮）對外傳媒《回聲》（메아리）嘲諷，指出該影集如實呈現南朝鮮（南韓）比地獄還慘的軍中生活，沒想到近日卻也爆發類似事件！一名士兵不滿遭前輩霸凌、威逼脫衣手淫，在逃往中國時不幸被逮，最後慘遭公開處行槍決。

根據《每日北韓》（Daily NK）報導，一名北韓內部消息人士透露，兩江道三池淵市的金正恩豪宅護衛大隊所屬下級士兵廉某（21歲）於9月下旬逃兵、並準備越過邊境逃往中國，豈料卻在途中被發現、跟蹤，護衛局保衛部逮捕組的3名人員在偵察總局與保衛省海外反探局的協助下，5天內成功逮捕廉姓士兵。

廉某在被逮後才偵查中坦承，他成年後曾先出社會工作2年，直到19歲才入伍服役，等於是比起一般於16、17歲入伍的青年還要慢了2年，他在入伍後飽受年紀比自己還要小的「前輩」、「學長」霸凌，不僅被使喚洗全隊的衣服、做盡各種雜務，還時常被對方壓牆壁咚、用手指敲額頭，感受到強烈的侮辱，甚至還被脫光衣服，要求當場手淫。

▲廉某被要求脫光衣服後手淫，圖為《D.P：逃兵追緝令》劇照。（圖／Netflix提供）

廉某在偵查中透露，他於9月下旬站哨時，終於無法再忍受被霸凌的屈辱，於是才無法抑制住衝動，在無人交接、輪班的情況下離開崗位，並試圖越過國競、逃往中國。

內部消息人士也透露廉某遭霸凌的原因，原來廉某在入伍後，他的父親曾專程拜託護衛大隊的大隊長，希望能給予「特別照顧」，此後廉某特別受指揮官們的照顧，然而此事最後卻不慎讓其他軍中同袍知悉，造成廉某被貼標籤，開始飽受欺凌。

最後，廉某於10月7日被送往平壤市三石區域護衛局步兵旅團射擊場，在步兵旅團軍人與護衛司令部課長級以上軍官的圍觀下，慘遭公開處行槍決而死，至於曾霸凌廉某的士兵，則被送往勞動連隊關押，等刑期結束後，預計送往礦場進行勞改。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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