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北韓恐怕又要射飛彈！美智庫曝光「最新衛星照」：工具都準備好了

▲▼北韓官媒證實　新型潛射彈道飛彈試射成功。（圖／路透）

▲北韓官媒證實，19日從新浦級潛艦「8.24英雄艦」成功試射迷你潛射彈道飛彈。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）才於本月19日在咸鏡南道新浦市試射1枚新款短程潛射彈道飛彈（SLBM），沒想到從28日所拍攝的新浦造船廠衛星相片分析，卻發現北韓疑似正在進行追加試射SLBM的準備工作，因為潛艦旁再度出現用來吊飛彈發射管的起重機。

根據《韓聯社》報導，美國華府專門研究、追蹤北韓軍事動向的智庫「北緯38度」（38 North）於當地時間指出，從28日所拍攝的新浦南方造船廠商業衛星影像顯示，北韓的新浦級實驗用彈道飛彈潛艦（SSB）周遭再度出現異常動向，該艘潛艦為北韓19日試射SLBM時所使用的2000噸級新浦級潛艦「8.24英雄艦」。

「8.24英雄艦」於2016年8月24日在咸鏡南道新浦海域首度成功試射SLBM「北極星-1型」。

文章分析28日所拍攝的衛星相片。首先，潛艦的駁船旁安裝了一台移動式的起重機。在先前的試射中，該起重機用來將導彈卸載至潛艇或駁船中，而該起重機最近於10月20日被觀察到停靠在潛艦旁，其中短程SLBM的試射才於19日舉行。

另外，潛艇駁船正中央的旋轉式環座蓋被發現已移除，而這很可能是為了將導彈插入環座的前置工作。

►北韓用試射新型SLBM嗆南韓！體積輕巧可躲攔截...可癱瘓駐日美軍

　北韓今年（2021）飛彈試射一覽：

1月22日：在平安北道龜城市朝西海（黃海）試射2枚巡弋飛彈
3月21日：在平安北道溫泉郡朝西海（黃海）試射2枚巡弋飛彈
3月25日：在咸鏡南道咸州一帶朝東海（日本海）試射2枚彈道飛彈
9月11至12日：試射新型遠程巡弋飛彈，據稱飛行1500公里後成功擊中目標，位置不詳
9月15日：在平安南道陽德郡的鐵路列車朝東海（日本海）試射2枚短程彈道飛彈
9月28日：在慈江道龍林郡都陽里朝東海（日本海）試射極超音速飛彈「火星-8型」
9月30日：試射「反航空」地對空飛彈
10月19日：在咸鏡南道新浦市朝東海（日本海）試射1枚新款「迷你潛射彈道飛彈」

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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