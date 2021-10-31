色翁站著性侵弱女遭撞見　辯「血氣衰弱難久站」下場曝

▲澎湖一名李姓老翁明知花花為弱智，卻仍對其性侵得逞，被逮後還辯稱自己年事已高血氣衰弱，不可能性侵。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／綜合報導

澎湖一名李姓老翁，2019年時明知女子花花（化名）為心智障礙之成年女子，無法以言語表達情緒，卻對其性侵得逞，所幸被花花家所雇用的員工經過撞見，緊急通知花父後才讓整件事情曝光。一審，法官依法判李翁有期徒刑2年6月，並須賠償花花40萬元；案件上訴到最高法院後，法官認為原審量刑無誤，駁回李翁上訴，維持原判。

李姓老翁明知花花為有心智障礙之成年女子，無法以言語表達感受及與他人對話，未料李翁竟在2019年4月晚間近8點時，在花花家的倉庫以站姿對花花性侵得逞，所幸李翁的惡行，被花花家所雇用的員工恰好經過撞見，立即通報花父，花父得知後也怒報警處理。

訊據時，李翁坦承確實曾以性器官磨蹭花花的下體等猥褻行為，但強調自己絕對沒有對花花做出任何乘機性交行為，辯稱他僅是把他的褲管拉起來，以性器官摩擦花花的下體，何況花花的陰道深處也未檢出有男性染色體部分，加上自己年已八旬，有腰間盤突出及神經壓迫等症狀，怎麼可能以站姿對花花性侵得逞。

但一審澎湖地院勘驗證人證詞後，確認花花當時褲子為脫下的狀態，再加上花花的驗傷結果顯示，其陰道口有些微白色液體、處女膜雖完整無裂傷，但醫院仍附上疑似性侵害事件驗傷診斷書等證明，不過白色液體中經檢驗後發現確實含有李翁的DNA，認定李翁犯罪事實明確，依乘機性交罪判其有期徒刑2年6月；民事部分判李翁則須賠償花花40萬元。但李翁不服，提起上訴。

案件上訴到最高法院後，李翁向法官辯稱，自己僅有以性器官摩擦花花外陰部數分鐘，2人的性器官因身體摩擦產生刺激，導致花花的下體滲出些微白色液體，導致2人體液混和實屬正常，並強調自己已為8旬老翁，血氣已衰，不可能以站姿姿態對花花性侵長達4到5分鐘得逞，何況若真有對花花性侵，為何花花的處女膜仍保持完整？顯然有違常理，認為原審判決有誤。

但最高法院審酌員工證詞與花花驗傷單發現，科學鑑定花花的下體因有白色液體滲出而和李翁的體液混和，認為李翁犯罪事證明確，原審量刑並無不當，駁回李翁上訴，維持原判，全案定讞。