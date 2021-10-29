18歲兄弟逆倫砍死嬤！「阿公換你上路」...冷血哀嘆：不能看網漫了

▲年僅18歲的李男持刀砍死撫養自己十多年的祖母。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓大邱市西區飛山洞一對年僅18、16歲的李姓兄弟，因不滿遭祖母碎念「等成年以後就給我滾出去」，氣得持刀砍死撫養自己十多年的77歲祖母，甚至一度想順便殺害殘疾的92歲祖父，嚇得祖父只能跪地求饒，如今犯案細節在檢方調查後曝光，兄弟倆甚至氣得抱怨，「因為此事，害我們不能看網路漫畫！」

根據韓媒《中央日報》，大邱地方法院西部支院刑事1部於昨（28）日針對此案首度開庭，審理被依涉嫌殺害尊親屬未遂羈押起訴的李氏兄弟，李氏兄弟於8月30日零成0時10分在住處犯案，最後才被警方在現場逮捕。

具體的犯案過程在法庭上被檢方公開！當時77歲的祖母曾不滿地碎念孫子，「幹嘛不用給食卡片（南韓政府為補助低收入戶階層而提供的卡片，可持該卡至超商等購買基本吃食）去買些吃的？等你們20歲之後就從家裡（滾）出去吧。」

18歲的哥哥A某不滿遭到碎念，於是用智慧型手機向弟弟B某傳訊息提議，「我們把阿嬤殺掉吧？等到享受完了再自殺」，之後持刀砍殺祖母，其臉部、頭部、肩膀都出現致命刀傷；沒想到砍殺數十刀後還意猶未盡，向祖父說道，「阿嬤好像走了耶，阿公也順便過去吧？是時候該過去了！」，嚇得祖父舉起兩手求饒。

弟弟B某見狀後勸阻哥哥A某不要趕盡殺絕，這才讓祖父鬆了口氣。而在過程中，為了不讓祖母驚悚駭人的慘叫、尖叫聲被鄰居聽見，A某甚至指示B某關緊門窗，於是B某只好關緊玄關大門。

雖然A某在第一場開庭前曾2度遞交悔過書，內容寫道，「我深知我犯下何罪，因此感到愈加愧疚，若重新回歸社會，將會竭盡餘生服務老人，審視自己的錯誤」；然而檢方也透露在偵查過程中，A某竟表示，「（因為這件事）而無法看網漫，我覺得好可惜」，因此認為兄弟倆未來若出獄再犯的可能性相當高，呼籲應判處重刑。

►18歲兄弟逆倫砍死阿嬤！「不滿遭碎念」刀刀致命 殘疾阿公目睹悲劇

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast