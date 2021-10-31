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靈鷲山水陸空第1場先修大法會　為疫情、意外受難者超薦祈福

▲靈鷲山水陸空第1場先修大法會 為疫情、意外受難者超薦祈福。（圖／新北市民政局提供）

▲靈鷲山水陸空第1場先修大法會，為疫情、意外受難者超薦祈福。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

靈鷲山無生道場今（31日）在貢寮聖山寺舉辦「2022年水陸空第1場先修大法會」，為新冠疫情染疫往生者、東北角濱海公路車禍意外罹難者、高雄城中城火災及本市雙溪區虎豹潭事故罹難者超薦祈福，並捐贈市府愛心贊普物資及消防設備，由民政局長柯慶忠代表受贈，並回贈感謝牌以表謝忱。

柯慶忠表示，靈鷲山無生道場為靈鷲山佛教教團總本山所在，由開山住持心道法師所創, 恪遵「傳承諸佛法、利益一切眾」為使命，致力於各項公益慈善，並積極推動「愛地球、愛和平」全球運動與環保教育，是本市績優宗教團體。感謝捐贈愛心物資及消防設備，嘉惠三重、蘆洲、瑞芳地區弱勢族群，傳達法會的佈施精神，勸發菩提心。

靈鷲山開山住持心道法師表示，在這場疫情的震撼教育中，真實感受到地球上的萬物眾生是一個生命共同體，期許人們回到本初，不再違反地球靈性生態倫理，唯有找回靈性，尊重、包容、博愛，彼此分享，才能互濟共生，讓地球永續。

此次法會自十方募集來的白米、醬油、餅乾、罐頭等愛心贊普物資，在法會結束後將捐給社會局、三重區及蘆洲區公所，分送地區弱勢族群，另外捐贈瑞芳區住宅警報器1000個及高功率太陽能閃爆燈100個等消防救助裝備，充實新北市消防及交安量能。

法會因應新冠肺炎疫情，未對外開放一般信眾參與，由法師恭誦《藥師經》為民眾祈福、消災解厄、福壽康寧，並特別為高雄城中城及本市雙溪區虎豹潭罹難者超薦、設立公益牌位，以佛力超拔不幸往生者，使之獲得安樂。

民政局表示，靈鷲山開山住持心道法師的悲心慈願，從法會普度、布施的精神，延伸到社會層面，匯聚來自各地的愛心，將關懷化為實際行動，讓「生命服務生命、生命奉獻生命」的大愛，擴散到世界每個角落，為受難者祈福，也撫慰受難者家屬的心靈。

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