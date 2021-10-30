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與海共生！新北萬里秋季淨灘　清出500公斤垃圾100公斤資收物

▲與海共生！新北萬里秋季淨灘，清出500公斤垃圾100公斤資收物。（圖／新北市環保局提供）

▲與海共生！新北萬里秋季淨灘，清出500公斤垃圾100公斤資收物。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府環保局在今（30日）於萬里區翡翠灣海水浴場舉辦「110年度新北市秋季聯合淨灘」活動，號召近300名人員，一個半小時就清出500公斤垃圾及100公斤資源回收物，一起挽起衣袖清理海洋廢棄物，與海洋共生，共同為地球盡一份力。

出席淨灘活動的環保局長程大維表示，全球正面臨最嚴重且範圍最廣的海洋廢棄物污染問題，每年有800萬公噸塑膠垃圾進入海洋，足以堆滿全世界的每一吋海岸線，這些塑膠垃圾被海洋生物吞食，進入到食物鏈中，正在嚴重傷害全球的海洋與沿岸生態系統以及人類整體的健康。

▲與海共生！新北萬里秋季淨灘，清出500公斤垃圾100公斤資收物。（圖／新北市環保局提供）

▲新北市的海岸線長度總共有145公里。

今日活動包含萬里區公所及在地里民、汐止區禮門里、交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處、海巡署第二岸巡隊及台灣環保協會等共襄盛舉；雖然每年沿海各地都會舉辦許多場淨灘活動，但海洋廢棄物依舊不停被打上岸，淨灘雖然可以避免海灘廢棄物流入海洋，但效果還是很有限，當務之急還是由源頭減廢做起，在日常生活中即可以減少使用一次性塑膠製品。

環保局秘書徐維遠說，本次淨灘總計清出500公斤垃圾及100公斤資源回收物，除了常見的海洋廢棄物，沙灘中也出現直徑或長度少於5毫米的「塑膠微粒 microplastics」，因為體積小，清除的困難度也增加許多，也呼籲大家從自帶環保用具、減少使用一次性塑膠製品開始。

▲與海共生！新北萬里秋季淨灘，清出500公斤垃圾100公斤資收物。（圖／新北市環保局提供）

▲新北市環保局每年春秋兩季舉辦大型淨灘。

環保局表示，新北市的海岸線長度總共有145公里，除了各管理單位定期維護海岸環境之外，環保局也會結合民間企業的力量，在每年的春秋兩季聯合舉辦大型的淨灘活動，本次活動因受新冠疫情二級警戒戶外人數的限制，所以縮小規模規辦理。

另外，環保局為了方便民眾更容易為海岸環境貢獻心力也與臨海的店家合作，在2020年9月推出全國首創「想淨就淨」淨灘合作社，民眾只要到掛有「淨灘合作社」浮球的沿海店家填寫工具借用表，取得淨灘工具後即可清理海岸線，結束後，再將所清除的垃圾交給店家，後續清潔隊將會前往收運，也提供一個民眾淨灘方式的選擇。

最後，環保局表示近期因受新冠疫情影響，沙灘上竟然也出現不少民眾出門必備的口罩，不僅造成民眾恐慌，更可能讓海洋生物因誤食，或是被口罩繩纏繞而導致死亡，在此呼籲大家使用完畢後的廢棄口罩千萬不要隨意亂丟，務必確實丟進垃圾桶。

▲與海共生！新北萬里秋季淨灘，清出500公斤垃圾100公斤資收物。（圖／新北市環保局提供）

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