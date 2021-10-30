▲萬聖節幸福農村飄出南瓜味，新北淡水金色水岸展成果。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

萬聖節即將到來，由南瓜雕刻而成的傑克燈籠（Jack-o-lantern）已成為萬聖節的重要象徵物，新北市淡水區農會特別選萬聖節前夕，舉辦幸福農村成果展，現場不只有南瓜栽培技術講解、四健及農村成果發表，也有在地小農展售新鮮農產，讓淡水河岸邊飄出萬聖節南瓜味。

淡水區農會30日於金色水岸廣場辦理幸福農村成果展，新北市農業局長李玟，頒發感謝狀給各項績優農民及農村婦女。成果展現場，有南瓜造型氣球及南瓜裝飾增添萬聖節氣氛，農會也邀請淡水在地農場、青農及琉球區漁會展售農漁特產品，琉球區漁會更於現場展示鬼頭刀現切表演秀，讓前來的民眾大飽眼福。

淡水區農會總幹事高忠表示，本次成果展非常感謝新北市府及農委會協助與指導，也感謝琉球區漁會從屏東遠道而來展示鬼頭刀殺魚秀，讓現場增添不少人氣，同時讓民眾瞭解當季漁產的新鮮，而今日成果展順利圓滿，也讓淡水河畔增添不少萬聖節及南瓜風情。

農業局長李玟表示，秉持「先創通路、再開農路」精神，積極推廣新北各區農特產品，協助農友創造銷售通路，本局輔導各區農漁會開發農漁特產加工品，讓優質農漁產品不受產季限制，延長儲架壽命，並創立「美味農業得來速」網站協助農友、農會販售各式農漁產品。

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