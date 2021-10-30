「北海潮與火」延長加碼火舞　朱銘「北海旅程罐頭」快閃誠品

▲「北海潮與火」延長加碼火舞。（圖／朱銘美術館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今秋最夯「2021北海夜金閃閃-北海潮與火」光影藝術展佳評如潮，3展區、12件藝術裝置將全面延展至11月14日，震撼人心「Coming True即將成真火舞團」，將於11月6、13日增加場次，表演「火浪花」舞作，再次用絢爛的火焰照亮北海岸。此外，「北海潮與火」31日更加碼推出「滾吧！北海旅程罐頭」快閃活動。

▲朱銘美術館結合在地農漁產，推出五款「北海旅程罐頭」。

朱銘美術館表示，本次活動特別設計了文青系小物「北海旅程罐頭」，從在地農漁產出發，結合「薯童謠」、「汪汪地瓜園」及「秋香特產行」等在地店家，將金山芋頭、金山地瓜、北海魚鬆、海帶芽、鮪魚角系列好味封存在罐頭中。

朱銘美術館說，且將暫居於金山清水濕地的東方白鸛，以及申請世界遺產的「蹦火仔」所捕撈青鱗魚，都設計在罐頭包裝上，集滿五款就能看到他們的可愛身影。萬聖節當天美術館與「誠品生活時光-內湖瑞光店」合作，舉辦「滾吧！北海旅程罐頭」快閃活動，只要來玩遊戲挑戰成功的民眾，即可獲得1個「北海旅程罐頭」，數量有限，送完為止。

▲「誠品生活時光eslite me-time」內湖瑞光店舉辦「滾吧！北海旅程罐頭」快閃活動。

◎「滾吧！北海旅程罐頭」快閃活動

時間：2021年10月31日上午11:30至中午12:30

地點：「誠品生活時光eslite me-time」內湖瑞光店

台北市內湖區瑞光路337號C棟1樓（捷運港墘站步行約5分鐘）

◎ 2021北海夜金閃閃─北海潮與火

時間：即日起至11月14日，每天17時至21時

地點：金山區中山溫泉公園、中角灣國際衝浪基地、磺港漁港社區

活動官網：http://www.2021jinshanlightfestival.com

◎「火浪花」火舞展演加碼

日期：11月6日、11月13日

時間：15時（精彩預演）、17時（正式開演）

地點：中角灣國際衝浪基地。

演出曲目：火浪花。

表演團體：「Coming True即將成真火舞團」

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