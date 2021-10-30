▲板橋體育場湧千位外籍人士打疫苗，新北民政局增派18位4國通譯。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

第12期疫苗大規模接種持續進行，由新北市政府民政局統籌新設的板橋體育場大型疫苗接種站，於第2階段湧入近千位外籍人士預約，民政局29日與30日共增派18位通譯志工協助外籍朋友進行疫苗接種諮詢，全程提供泰語、印尼語、越南語及英語等4國外語服務，並引導各站點動線，安撫不少外籍人士緊張情緒。

「流暢的動線安排與貼心服務，是疫苗施打速度的關鍵」，民政局長柯慶忠表示，從疫苗接種預約紀錄中發現，自中央27日宣布增開10月26日前意願登記BNT疫苗之29歲至18歲民眾預約接種第一劑BNT疫苗，平台陸續湧入近千位外籍朋友預約；為完善現場服務，民政局旋即自市府聯合服務中心及中和戶政事務所調派通譯志工到場，提供貼心翻譯服務與引導。

▲民政局29日與30日共增派18位通譯志工協助外籍朋友進行疫苗接種諮詢。

柯慶忠說，板橋體育場館設置報到區、看診區、注射區及留觀區4大區，並進駐4組部立臺北醫院醫護人員同時作業，每日最大量可完成1,800人接種。現場座位維持社交距離，採單一動線，並備有場地配置圖及標示看板，各項佈設完備，加上本站獨有的翻譯諮詢服務，使現場動線更為順暢，整個接種過程約15分鐘即可完成至留觀區休息。

來自印尼的通譯志工倪愛玲表示，自結婚來台後從事翻譯工作已十餘年，曾於移民署、臺北市府及新北市中和戶政事務所等機關服務，這次受中和戶所之邀，二話不說就答應幫忙，一整天下來已協助超過40位印尼朋友，儘管身體疲累，但能幫助到同鄉，心裏十分滿足。

民政局提醒，民眾前往接種站接種時，應佩戴口罩、適度保持安全距離及落實手部衛生等措施；接種疫苗後，應於接種單位或附近休息留觀至少30分鐘，待無不適再離開，若有持續發燒等異常狀況，應儘速就醫。

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