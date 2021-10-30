南投力拚多元接種管道！醫院+社區+企業都OK　搶攻疫苗7成覆蓋率

▲南投疫苗覆蓋率已近7成，縣府呼籲踴躍利用多元接種服務預約施打（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣衛生局統計，所有縣民截至29日完成第1劑接種率為69.3%，接近社區防疫安全的目標，但仍有許多青壯年族群（18至64歲）尚在平台排隊等候疫苗預約接種通知，因此除提供滿18歲者BNT疫苗預約，也積極爭取中央配賦疫苗量，希望在11月1至3日提供縣民可直接到合約院所接種，並極力呼籲尚未接種第一劑疫苗的民眾，儘速在秋冬季節來臨前完成新冠疫苗接種，增加自身的免疫保護力。

縣府也自10月29日起至11月1日，為65歲以上（7月16至23日）完成莫德納疫苗第1劑接種的民眾，在南投、埔里、草屯及竹山等4大接種站及13鄉鎮市衛生所展開造冊接種第2劑疫苗，預計人數1萬8556人；衛生局副局長吳美玲今天上午前往設於埔里鎮風雨球場大型接種站關心造冊接種情形，並慰問醫護人員辛勞，埔里衛生所主任蘇治中表示，自29日以來秩序良好，迄今共接種逾2600人次。

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吳美玲說，所有縣民完成第1劑接種率已達69.3%，其中65至74歲第1劑接種率83.1%、50至64歲第1劑接種率74.4%，校園BNT第1劑接種率也達96%。

吳美玲也表示，縣府衛生局為提升涵蓋率到7成，也結合縣內醫院、診所、衛生所等醫療資源，推出各項多元接種服務措施，如「合約院所定點接種服務」、「社區外展式服務」，「企業貼心接種服務」等，讓民眾可以有更多方便預約接種的方式、預約成功隨到隨接種；其中部立南投醫院、部立草屯療養院、台中榮民醫院埔里分院均可利用網站進行預約，85家診所、公會、衛生所等則可利用電話預約方式，依排定時間前往接種。

也針對年滿18歲民眾提供BNT及AZ疫苗第一劑接種：民眾除可在1922疫苗預約平台預約，也可直接到上述85家縣內CODID-19疫苗合約單位進行網站或電話預約接種，另12歲至17歲青少年已安排校園集中接種，如有未於校園完成接種者，也可利用此次多元接種服務方案預約接種BNT疫苗。



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