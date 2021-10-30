口服藥發明、疫苗接種率提升　柯文哲：台灣明年1月中可解禁

▲柯文哲出席2021鬧熱關渡節 《關渡之歌》MV首映。（圖／記者宋良義攝）



記者陳家祥／台北報導

隨著疫苗到貨量越來越多，台灣目前第一劑疫苗的接種比率已達70％，第二劑達30％。台北市長柯文哲30日表示，他估計，台灣最快可以在農曆年前達成第2劑可以到70％以上覆蓋率，屆時就可以不用戴口罩，加上口服藥物也發明，真的感染也可透過藥物改善，「明年1月中，台灣就解禁了」。

柯文哲30日出席鬧熱關渡節活動致詞時指出，估計疫情在農曆年前就會結束，因為按照估計，疫苗打完2劑可以到70％以上，理論上可以不用戴口罩；還有很重要，藥物已經發明了，所以就算打兩劑還被感染，比較不會死也不會進加護病房，吃藥也可以改善。柯估計，1月中台灣就解禁了。

柯文哲受訪時表示，台北市按照戶籍算的話，至少打一劑疫苗的有6成多，實際人口是7成多，因為台北市很多戶籍不在台北但是人在台北，比方說有30幾間大專院校，很多戶籍都不是在台北，但是在台北還是有疫苗打，所以在台北市實際活動的人口超過70%的人第一劑打完，第二劑接近3成。

柯文哲說，目前全世界疫苗生產相當快，現在開始每個禮拜都要打相當多的數量，一天如果打接近5萬劑的話、平均可以打到4萬沒問題，30天就打120萬，2個月240萬，要到第二輪才打得完，「所以只要疫苗按照這速度，到年底大概70％打兩劑會打到」。

媒體追問，自編28億疫苗預算不需要？柯文哲說，當時編28億是第三劑考量，還有一個是藥物，因為新冠肺炎口服藥物也上市了。柯說，當時有跟陳時中講，會正式函公文給衛福部，只要講得出明年第三劑的採購計畫還有藥物準備狀況，按照他給我們的公文決定28億要怎麼處理。

至於有議員質疑，買疫苗怎麼可能只靠招標？柯文哲說，前面鴻海有買過，大概知道流程，但如果衛福部都可以自己處理，我們也不需要去麻煩。