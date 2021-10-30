被點名是「罷昶」關鍵　柯文哲稱「醫生不害人」：林昶佐2018有幫忙

▲台北市長柯文哲出席關渡鬧熱節。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

立委陳柏惟罷免案結束後，下個被點名罷免的立委是北市中正萬華區的林昶佐。針對被外界指出是「關鍵」，台北市長柯文哲30日表示，醫生都不適合從政，醫生都是在救人的不是在害人的，基本上不會去害任何人，林昶佐在2018年他拚連任時有幫忙，「人家以前有幫過我們忙，還是要跟人家說謝謝」。

對於林昶佐罷免案的態度，柯文哲今天表示，以前台灣選舉很多、每年都在選舉，後來慢慢整理後變成每2年選一次，一次選中央的一次選地方的，所以整個政治就比較有順序在進行，「不過罷免開始流行，現在變成選舉，插一個罷免，罷免完要補選」。

「很清楚，不管罷免或補選都是政黨在仇恨動員。」柯文哲說，他個人對這種現象不是很喜歡，所以基本上，對這種有政黨在後面驅動的罷免案，特別是從去年之後，就越看越不喜歡。

而未來若林昶佐來拜託的話，是否會幫忙？柯文哲說，他發現醫生都不適合從政，醫生都是在救人的不是在害人的，基本上不會去害任何人；柯文哲表示，目前還沒跟林昶佐接觸，每個人有每個人的立場，但是人家以前有幫過我們忙，還是要跟人家說謝謝。

柯文哲接著表示，2018年連任時，林昶佐確實有幫到忙；媒體再追問，若林昶佐來拜託的話，是否會幫忙？柯文哲表示，「他不用來拜託我啦」。

柯文哲表示，對於目前台灣的仇恨動員式的罷免，他個人不太喜歡。其實公投也是一樣，公投是要討論的，不是2選1，「我就表明，我個人不贊成核四，可是核四不蓋，後面的配套措施要講得清楚」，後來發現，大家都不講後面的配套，每天都在動員，實在受不了。