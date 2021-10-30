立委義賣上千件服飾包包　所得50萬捐慈濟助買疫苗

▲▼台中立委莊競程義賣上千件服飾包包，所得50萬全捐給慈濟購買疫苗。（圖／莊競程提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市立委莊競程、市議員曾朝榮30日共同發起義賣活動，物品包括摺衣、服飾、皮件包包等上千件全新商品，吸引上百人到場選購，義賣所得約50萬元，全數捐出慈濟基金會，希望為購買疫苗盡點心力。

義賣活動從上午9點至下午2點，在北屯區市議員曾朝榮服務處前舉辦，開賣前就有不少民眾在戶外等待，民眾表示，這些都是平常會穿到、用到的民生必需品，覺得很ok的，也可發揮愛心，現場還準備台灣小吃，有得吃又能撿便宜，吸引上百人參加，氣氛熱絡。

莊競程表示，新冠疫情嚴重影響民眾生活和生計，慈濟推動全球共善疫苗採購活動，希望讓大家儘速恢復正常生活、回歸平安健康的社會，他非常認同與敬佩，因此與曾朝榮發起義賣，所得全部捐給慈濟採購。

曾朝榮指出，慈濟基金會長期對於社會急難救助，付出滿多的，基金會這次捐購500萬劑BNT疫苗，提供台灣12歲以上民眾施打，消息一出獲得各方支持。

這次義賣物品全是向企業募集的全新商品，包括國家隊上好生醫口罩、精美皮飾、名牌摺衣和大坑帝雉咖啡、碗粿、肉桂捲等手工小吃，摺衣價格一折起跳，每件200元至1千元售出，吸引許多人採購，所得約50萬元，希望藉由公益衣物義賣募款，發揮拋磚引玉，共同守護台灣民眾生命健康，讓疫情早日消弭。