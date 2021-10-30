LIVE／「Delta+侵台」強碰春節檢疫鬆綁　指揮中心最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今日14:00召開記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情。衛福部正在討論將14天居家檢疫須住防疫旅館改為10天防疫旅館，剩餘4天返家進行，但最新境外移入基因定序發現Delta+「AY.4.2」變異株侵台，AY.4.2傳播力較一般Delta變異株高出15%，春節返鄉潮是否成為破口，相關議題下午有望進一步說明。

指揮中心昨日宣布，第13輪疫苗提供BNT與AZ第一劑，以及BNT已接種第一劑間隔滿4週以上與AZ已接種第一劑間隔滿10週以上對象第二劑接種，BNT第一劑對象為12歲以上民眾，第二劑則為10月8日(含)前已接種BNT第一劑18歲以上民眾，而AZ第一劑對象為50歲以上民眾，第二劑則為8月27日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾。

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BNT開打後，年輕族群心肌炎副作用引發關注。指揮中心統計，目前判定BNT施打後有15例青少年相關的心肌炎，年齡為12至21歲，12名男性、3名女性。英國、挪威、香港等地建議青少年只施打1劑BNT，指揮官陳時中先前回應相關議題時表示，國內暫時不跟進，仍會打完第二劑。不過，昨日公布的第二劑對象沒有青少年，12至17歲究竟何時可施打第二劑？記者會有望一併說明。

另外，最新一週境外移入基因定序結果，共有5例驗出Delta變異株，其中一名50多歲英國籍境外移入個案感染Delta+「AY.4.2」變異株，也是我國首見。而交通部昨日透露，因為春節防疫旅館住不下，衛福部正討論將入境檢疫措施鬆綁，14天居家檢疫須住防疫旅館改為10天防疫旅館，剩餘4天返家進行。對此，指揮中心則說，目前推估過年約有2.8萬人返台，依照現行模式應該還是進行14天居家檢疫與7天自主健康管理，是否做執行上調整，仍須綜合各方面意見仔細評估規劃。

