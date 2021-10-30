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男半年連打4劑新冠疫苗　理由「忘記有接種過」

▲▼南韓一名男性接種輝瑞疫苗2周後，肝腎嚴重壞死、肺部積水。（圖／達志影像／美聯社）

▲這名50多歲男子因在高齡者服務機構工作，以優先接種身分在今年4月、5月打2劑疫苗。（示意圖／達志影像／美聯社，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

日本兵庫縣一名50多歲男子今年春天已接種2劑新冠疫苗，但10月再度拿著寄發至家中的接種券前往醫療機構打2劑疫苗，總計施打4劑，理由是忘記曾經接種過疫苗。該名男子身體並無出現異狀，而相關人員則是在事後登錄資料時，才發現這起烏龍。

讀賣新聞報導，這名50多歲男子因在高齡者服務機構工作，於今年4月22日、5月17日優先接種2劑疫苗。只不過，到了10月，他拿著家中的接種券前往醫療機構，分別在5日、26日施打2劑疫苗，並在填資料時註明首次接種。

兵庫縣三田市政府29日表示，接種券上已提醒打過疫苗的人不要重複使用該券，而男子事後說明，「忘記自己打過（疫苗）。」文中指出，相關人員是在事後登錄疫苗接種資料進行建檔時，才發現這起烏龍。

►美研究：疫苗保護力比「自然免疫」更強！　莫德納效力高於輝瑞BNT
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