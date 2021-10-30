台16線百台改裝車囂張夜飆　警方怒了：5大路段全面臨檢

▲遏止半夜囂張車聚、危險駕車，中興警方強力取締不法。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

隨國內疫情趨緩，有許多車友按耐不住關在家裡4、5個月的沉悶，在網路群組號召競速、改裝炫款訊息，台16線日前即發生近百台改裝車夜飆情形，埔里警分局將規劃於周末例假日針對轄區聯外道路執行防制危險駕車專案勤務，中興警分局也在29日晚間執行轄內防制危險駕車路檢勤務，呼籲民眾切勿參與不當車輛群聚競速、蛇行或進行其他危險駕車行為，以身試法。

埔里警分局指出，埔里鎮緊鄰仁愛鄉合歡山、魚池鄉日月潭等知名觀光景點，常有遊客借道往來遊玩，由於台14線埔里往霧社路線為山區道路，亦為車友同好相約馳騁山路之熱點，造成道路沿線兩側居民的生活困擾；這次周末假日勤務將於台14線、21線，及國道六號愛蘭交流道、埔里交流道、埔里端等三處閘道路段全面實施路檢稽查，並編排線上機動梭查隊，對於零星競速及流竄式危險駕車行為，即時蒐證、取締，維護埔里山城寧靜。

▲▼埔里警方規劃周末假日於聯外道路查緝改裝車輛和危險駕駛。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里分局長胡淑淨也特別指示勤務同仁監看各路口監視器，如遇疑似非法改裝車輛聚集，主動派員前往實施稽查，必要時通報勤務指揮中心啟動快速打擊反應編組實施圍捕攔檢，如有發現群聚危險駕車或疑似改裝噪音，將依法舉發並蒐證函轉監理單位召驗，期有效發揮執法效能，遏止改裝飆車歪風，保障用路人交通安全。

中興警分局則規劃優勢組合警力執行強力取締作為，阻絕車友進入轄區從事危險駕車之行為；另為防止車友小蜜蜂先前往「地勘」，亦積極盤查可疑車輛，並針對轄區易聚集危險駕車路段、時段加強巡邏、規劃移動式測速照相取締超速交通違規勤務，強化執法力度。

▲中興警方強力取締車友不當車聚競速等犯行。（圖／記者高堂堯翻攝）

埔里分局表示，依《道路交通管理處罰條例規定》，不當改裝車體、電氣設備，危害自身及其他用路人安全者，處2千4百元至9千6百元罰鍰，並責令其檢驗；而在道路上蛇行或以其他方式危險駕車、拆除消音器，或以其他方式造成噪音者，依法可處6千元至2萬4千元罰鍰，並當場禁止其駕駛。2輛以上之汽車共同違規，或在道路上競駛、競技者，處3萬元以上九萬元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛及吊銷其駕駛執照。

中興分局長洪政崴補充，危險駕駛行為除依交通法令處罰，也可能觸犯《社會秩序維護法》第64條第1項規定（意圖滋事，於公共場所任意聚眾，有妨害公共秩序之虞）或刑法第185條規定（損壞或壅塞公眾往來之設備或以他法致生往來危險者）等不同罪責。



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