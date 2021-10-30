「大」不可「違」　永康警聯稽小尖兵專責大型車違規執法取締

▲台南市警永康分局成立「聯稽小尖兵」，由交通組組長率隊至轄區大型車易行駛路段，實施現地攔檢、取締及教育，以提升大型車交通執法之方法與品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局規劃實施「加強各式大型車違規執法」專案勤務，10月26日至11月26日為期1個月，強力取締大型貨車超載、超速、闖紅燈、酒後駕車、轉彎未依規定及未依規定申請路權等項重大交通違規。

永康分局表示，大型車因體積大、車身重，在道路上行駛時，不僅視野死角多，轉彎或變換車道的靈活度也相對較低，常見視野死角與內輪差的影響，車輛規格設備不符規定，未遵守道路標誌、標線及號誌等肇事。永康區開發建案激增，各式大型貨車於轄內重要道路交通流量增大，為保障用路人安全，減少大型車造成之交通事故，分局強化取締大型車違規勤務，由各派出所指派專人組成「聯稽小尖兵」，10月29日更由交通組組長率隊至轄區大型車易行駛路段，實施現地攔檢、取締及教育，教導同仁稽查大型車相關法條及技巧，以提升大型車交通執法之方法與品質。

統計至29日，永康分局取締大型車違規闖紅燈6件、未依規定申請路權5件、轉彎未依規定1件、無照駕駛1件及未依規定使用行車紀錄器1件等，共計13件，較上週取締未依規定申請路權7件，取締項目及成效大幅提升，日後將持續於每週不定期規劃專案性取締勤務，並加強假日期間的取締。

永康分局呼籲大型車駕駛朋友們務必保持良好的駕駛行為，善用大型車視野輔助系統，行近路口記得慢看停，共同為安全駕駛盡一份心力，才能減少交通事故的發生，行車時禁止有超速及超載等違規行為，切勿抱持「僥倖」及「避檢」心態，永康分局將賡續加強相關執法作為，以維護其他用路人交通安全。